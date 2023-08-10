Мобилизация в Украине: кого призовут в ряды ВСУ в первую очередь осенью 2023 года

Украинские военнослужащие на военных учениях в Житомирской области. Фото: Ольга Иващенко/Reuters

Второй год в Украине идет война. Военное положение и всеобщая мобилизация были продлены до 15 ноября. Поэтому в ряды ВСУ и дальше будут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Разбираемся, какие волны мобилизации в Украине и кого будут в первую очередь призывать на военную службу этой осенью.

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Что известно о волнах мобилизации в Украине

В Украине существуют четыре волны мобилизации:

1. Первая волна

Сюда относят так называемый оперативный резерв — это прежде всего военные, уже имеющие боевой опыт, в том числе мужчины до 40 лет, служившие в АТО или ООС.

2. Вторая волна

В эту волну входят бывшие срочники и контрактники, имевшие военный опыт до 2014 года.

3. Третья волна

Это уже мобилизационный резерв. На этом этапе призывают в военную службу офицеров запаса, не вошедших в предыдущие волны мобилизации, а также мужчин, которые в университетах окончили военную кафедру.

4. Четвертая волна

К последней волне относятся так называемый общественный резерв. Это означает, что на военную службу могут призвать всех мужчин Украины, не имеющих противопоказаний по возрасту или состоянию здоровья.

Почему волны мобилизации на самом деле не действуют

Следует отметить, что еще в январе текущего года руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявлял, что в Украине не действуют волны мобилизации, ведь призыв в связи с войной продолжается постоянно.

Об этом свидетельствует и указ президента Украины "Об общей мобилизации", согласно которому Генеральный штаб Украины определяет очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

В то же время следует учитывать, что у каждого региона свой мобилизационный план, однако его не озвучивают, ведь эту информацию может использовать враг.

Мобилизация в Украине осенью. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кого призовут в ряды ВСУ в первую очередь осенью 2023 года.

Призову подлежат:

пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет с наличием военного опыта и без него (после того, как президент Украины подпишет закон №9281, мобилизовать смогут с 25 лет);

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятые и исключенные из военного учета мужчины, которые были признаны годными или ограниченно годными во время военного положения (если они не имеют права на отсрочку или не осуждены за тяжкое преступление).

Также по собственному желанию в ряды ВСУ могут вступить:

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу в рядах ВСУ (они подписывают контракт с ВСУ);

срочники, у которых срок военной службы истек во время военного положения, но был продлен сверх установленных сроков и которые во время военного положения прослужили не менее шести месяцев;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (служат по месту жительства);

граждане других стран, желающие защищать Украину.

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