Які небойові завдання виконують медики на фронті — розповідь військового

Під час навчання бойових медиків. Фото: "АрміяInform"

Українські медичні служби на театрі воєнних дій займаються цілою низкою небойових задач. Крім видачі медичного майна бойовим медикам рот та взводів, вони проводять навчання особового складу, направляють поранених на ВЛК, видають довідки та облаштовують польові медпункти.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Медики займаються майном

За словами Дмитра Козятинського, медичні служби, які працюють на театрі воєнних дій, займаються низкою різних небойових задач.

По-перше, видачею медичного майна бойовим медикам рот та взводів. Йдеться про:

аптечки;

турнікети;

наплічники для бойових медиків;

терапію тощо.

Навчання, довідки і ВЛК

Крім того, медслужби займаються навчанням особового складу, тих медичних працівників, які перебувають у розташуванні бойових підрозділів.

Є й інші небойові задачі, такі як:

направлення на ВЛК та на лікування;

видача довідок про обставини поранення;

облаштування ізолятора та польового медпункту на полігоні тощо.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.