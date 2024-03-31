Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Які небойові завдання виконують медики на фронті — розповідь військового arrow

Які небойові завдання виконують медики на фронті — розповідь військового

31 березня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які небойові завдання виконують медики на фронті — розповідь військового
Під час навчання бойових медиків. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські медичні служби на театрі воєнних дій займаються цілою низкою небойових задач. Крім видачі медичного майна бойовим медикам рот та взводів, вони проводять навчання особового складу, направляють поранених на ВЛК, видають довідки та облаштовують польові медпункти.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Медики займаються майном

За словами Дмитра Козятинського, медичні служби, які працюють на театрі воєнних дій, займаються низкою різних небойових задач.

По-перше, видачею медичного майна бойовим медикам рот та взводів. Йдеться про:

  • аптечки;
  • турнікети;
  • наплічники для бойових медиків;
  • терапію тощо.

Навчання, довідки і ВЛК

Крім того, медслужби займаються навчанням особового складу, тих медичних працівників, які перебувають у розташуванні бойових підрозділів.

Є й інші небойові задачі, такі як:

  • направлення на ВЛК та на лікування;
  • видача довідок про обставини поранення;
  • облаштування ізолятора та польового медпункту на полігоні тощо.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.

ЗСУ
навчання
медики
війна в Україні
тактична медицина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК