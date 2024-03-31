Какие небоевые задачи выполняют медики на фронте — рассказ военного

Во время учебы боевых медиков. Фото: "АрмияInform"

Украинские медицинские службы на театре военных действий занимаются целым рядом небоевых задач. Кроме выдачи медицинского имущества боевым медикам рот и взводов они проводят обучение личного состава, направляют раненых на ВВК, выдают справки и обустраивают полевые медпункты.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Дмитрия Козятинского, медицинские службы, работающие на театре военных действий, занимаются рядом разных небоевых задач.

Во-первых, выдачей медицинского имущества боевым медикам рот и взводов. Речь идет об:

аптечках;

турникетах;

рюкзаках для боевых медиков;

терапии и т.д.

Обучение, справки и ВВК

Кроме того, медслужбы занимаются обучением личного состава, тех медицинских работников, которые находятся в расположении боевых подразделений.

Есть и другие небоевые задачи, такие как:

направление на ВВК и лечение;

выдача справок об обстоятельствах ранения;

устройство изолятора и полевого медпункта на полигоне и т.д.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.