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Какие небоевые задачи выполняют медики на фронте — рассказ военного

31 марта 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какие небоевые задачи выполняют медики на фронте — рассказ военного
Во время учебы боевых медиков. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинские медицинские службы на театре военных действий занимаются целым рядом небоевых задач. Кроме выдачи медицинского имущества боевым медикам рот и взводов они проводят обучение личного состава, направляют раненых на ВВК, выдают справки и обустраивают полевые медпункты.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Медики занимаются имуществом

По словам Дмитрия Козятинского, медицинские службы, работающие на театре военных действий, занимаются рядом разных небоевых задач.

Во-первых, выдачей медицинского имущества боевым медикам рот и взводов. Речь идет об:

  • аптечках;
  • турникетах;
  • рюкзаках для боевых медиков;
  • терапии и т.д.

Обучение, справки и ВВК

Кроме того, медслужбы занимаются обучением личного состава, тех медицинских работников, которые находятся в расположении боевых подразделений.

Есть и другие небоевые задачи, такие как:

  • направление на ВВК и лечение;
  • выдача справок об обстоятельствах ранения;
  • устройство изолятора и полевого медпункта на полигоне и т.д.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.

ВСУ
учеба
медики
война в Украине
тактическая медицина

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