Відсутність військового квитка — які обмеження мають чоловіки без документа з ТЦК

Українські військовозобов'язані без військового квитка мають обмеження. Фото: Новини.LIVE

В Україні другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. У такий час чи не найголовнішим документом став військовий квиток. Він визначає належність до виконання військового обов’язку. Військовозобов'язані без цього документу мають чимало обмежень, зокрема не можуть встати на облік безробітних.

Керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько у коментарі сайту Pro Гроші розказав, з якими обмеженнями стикнуться військовозобов'язані без військового квитка та чи можуть мобілізувати, якщо такий документ відсутній.

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Чи можна працевлаштуватися або піти на навчання без військового квитка

За словами правознавця, згідно з українським законодавством, військовозобов'язані не можуть бути працевлаштовані або вступити до вишу, якщо не стоять на військовому обліку.

Це передбачено ст. 24 Кодексу законів про працю України. При працевлаштуванні або вступі до навчального закладу такі особи повинні подати відповідний військово-обліковий документ.

За п. 34 Постанови №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" підприємства, установи та організації повинні перевірити під час прийняття на роботу чи навчання наявність даного документа.

Державні установи, організації, підприємства та навчальні заклади зобов'язані вести облік призовників та військовозобов'язаних. Відповідальність за дотримання такого обліку покладається на керівника установи, а за порушення правил реєстрації військовозобов'язаних установі передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

Паспорт громадянина України та військовий квиток. Фото: GettyImages

Відсутність військового квитка — як відбувається облік безробітних

У Центрах зайнятості така ж історія, як і на підприємствах, тільки їх обов’язок регулюється п. 63 Постанови №1487. Тому у переліку документів, які необхідно подати до Центру зайнятості за Постановою №446 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу", є і військовий квиток.

Втім є винятки, вони стосуються лише ВПО та осіб, які перебувають на території громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Чи можна вступити або розірвати шлюб без військового квитка

Заява про державну реєстрацію та розірвання шлюбу містить обов’язкову для заповнення графу "Відношення до військової служби". Там потрібно зазначити такі дані про людину:

місце обліку (назва ТЦК);

назва міста;

номер поштової скриньки військової частини;

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається "призовник");

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.

Все через те, що органи РАЦС за п. 57 Порядку №1487 зобов’язані в семиденний строк надати інформацію про зміну сімейного стану:

ТЦК та СП;

Центральному управлінню або регіональним органам Служби безпеки України;

відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

При цьому, заяву приймають і без наявності самого квитка, адже за ст. 20 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи громадянина, передбачені частиною другою ст. 64 Конституції України. Серед них і конституційне право на шлюб.

Чи можна виїхати за кордон без військового квитка

Щодо перетину державного кордону військовозобов'язаними, одною з головних вимог є наявність військово-облікового документа. При цьому має бути дозвіл ТЦК та СП на перетин кордону.

Чи можна отримати допомогу у лікарні без військового квитка

Під час звернення до медичної установи чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий квиток. Але, в разі необхідності термінової допомоги, лікарі не будуть цікавитися, чи стоїть він на обліку у ТЦК та СП.

Наказ МОЗ №507 визначає, що у плановій госпіталізації може бути відмовлено лише у разі:

завантаження понад 70% ліжкового фонду терапевтичного профілю;

завантаження понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю;

за рішенням структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської воєнних адміністрацій, з урахуванням тактичної ситуації.

Як зазначив Ігор Ясько, відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", керівники лікарень під час проведення призову на строкову військову службу зобов’язані протягом трьох днів повідомити відповідні ТЦК про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Чи можуть мобілізувати без військового квитка

Зазвичай, військовозобов'язаний, який немає військового квитка, отримує повістку для уточнення даних. Після явку до ТЦК та СП таку особу зобов'язують стати на військовий облік.

Адвокат порадив звернути увагу на те, що співробітники територіальних центрів можуть вручати повістки незалежно від місця реєстрації військовозобов'язаного.

Військовий квиток. Фото: google.com

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