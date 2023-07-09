Отсутствие военного билета — какие ограничения имеют мужчины без документа из ТЦК

Украинские военнообязанные без военного билета имеют ограничения. Фото: Новини.LIVE

В Украине второй год продолжается военное положение и всеобщая мобилизация через полномасштабное вторжение рф. В такое время едва ли не самым главным документом стал военный билет. Он определяет принадлежность к исполнению воинского долга. Военнообязанные без этого документа имеют немало ограничений, в частности, не могут встать на учет безработных.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько в комментарии сайта Pro Деньги рассказал, с какими ограничениями столкнутся военнообязанные без военного билета и могут ли мобилизовать, если такой документ отсутствует.

Читайте также:

Можно ли трудоустроиться или пойти на обучение без военного билета

По словам правоведа, согласно украинскому законодательству, военнообязанные не могут быть трудоустроены или поступить в вуз, если не состоят на военном учете.

Это предусмотрено ст. 24 Кодекса законов о труде Украины. При трудоустройстве или поступлении в учебное заведение такие лица должны предоставить соответствующий военно-учетный документ.

По п. 34 Постановления №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предприятия, учреждения и организации должны проверить при принятии на работу или обучение наличие данного документа.

Государственные учреждения, организации, предприятия и учебные заведения обязаны вести учет призывников и военнообязанных. Ответственность за соблюдение такого учета возлагается на руководителя учреждения, а за нарушение правил регистрации военнообязанных учреждению предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

Паспорт гражданина Украины и военный билет. Фото: GettyImages

Отсутствие военного билета — как происходит учет безработных

В Центрах занятости такая же история, как и на предприятиях, только их обязанность регулируется п. 63 Постановления №1487. Поэтому в перечне документов, которые необходимо подать в Центр занятости по постановлению №446 "Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведении учета лиц, ищущих работу", есть и военный билет.

Впрочем, есть исключения, они касаются только ВПЛ и лиц, находящихся на территории общин, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации.

Можно ли вступить или расторгнуть брак без военного билета

Заявление о государственной регистрации и расторжении брака содержит обязательное для заполнения графу "Отношение к военной службе". Там нужно указать следующие данные о человеке:

место учета (название ТЦК);

название города;

номер почтового ящика воинской части;

воинское звание (категория) (относительно призывников указывается "призывник");

серия и номер военного билета (временного удостоверения) или удостоверение о приписке.

Все потому, что органы ЗАГС по п. 57 Порядка №1487 обязаны в семидневный срок предоставить информацию об изменении семейного положения:

ТЦК и СП;

Центральному управлению или региональным органам Службы безопасности Украины;

соответствующему подразделению Службы внешней разведки Украины.

При этом заявление принимают и без наличия самого билета, ведь по ст. 20 ЗУ "О правовом режиме военного положения" в условиях военного положения не могут быть ограничены права и свободы гражданина, предусмотренные частью второй ст. 64 Конституции Украины. В их числе и конституционное право на брак.

Можно ли выехать за границу без военного билета

Относительно пересечения государственной границы военнообязанными, одним из главных требований является наличие военно-учетного документа. При этом должно быть разрешение ТЦК и СП на пересечение границы.

Можно ли получить помощь в больнице без военного билета

При обращении в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный билет. Но в случае необходимости срочной помощи врачи не будут интересоваться, стоит ли он на учете в ТЦК и СП.

Приказ Минздрава №507 определяет, что в плановой госпитализации может быть отказано только в случае:

загрузка более 70% коечного фонда терапевтического профиля;

загрузка более 50% коечного фонда хирургического профиля;

по решению структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской военной администрации, с учетом тактической ситуации.

Как отметил Игорь Ясько, согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", руководители больниц во время проведения призыва на срочную военную службу обязаны в течение трех дней сообщить соответствующие ТЦК о гражданах призывного возраста, находящихся на стационарном лечении.

Могут мобилизовать без военного билета

Обычно военнообязанный, не имеющий военного билета, получает повестку для уточнения данных. После явки в ТЦК и СП такое лицо обязывают стать на военный учет.

Адвокат посоветовал обратить внимание, что сотрудники территориальных центров могут вручать повестки независимо от места регистрации военнообязанного.

Военный билет. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, имеют ли право работодатели увольнять работников, не имеющих военного билета.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.

Также мы писали, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.