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Які ознаки мають свідчити про можливість нового наступу росіян на Київ та Харків

17 квітня 2024 05:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які ознаки мають свідчити про можливість нового наступу росіян на Київ та Харків
Російські війська під час підготовки повномасштабного наступу на Україну 2022 року. Фото: міноборони РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На цей момент немає жодних реальних ознак, які б свідчили про підготовку російськими окупантами нового наступу на Київ чи Харків. З боку Білорусі український кордон є серйозно підсиленим, і ні на території російського сателіта,  ні в російських регіонах, які сусідують з Харківщиною, непомітно підрозділів, які б готувалися до наступу.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Київський напрямок

Нові наступальні дії в районі Києва чи Харкова є малоімовірними, наголосив Дмитро Снєгирьов.

"Щодо Києва — то в Білорусі, через територію якої відбувся попередній наступ 2022 року, немає зараз російських військ", — підкреслив експерт.

До того ж, нагадав Снєгирьов, білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявляв, що спільний з Білоруссю український кордон зараз є серйозно облаштованим, тож пройти його практично неможливо.

Харківський напрямок

Щодо можливого наступу на Харків, то Снєгирьов зауважив, що немає жодних ознак, які б свідчили про підготовку такої наступальної операції.

"Якщо росіяни справді готуються почати новий наступ на Харків наприкінці травня, то уже зараз мають відбуватися певні процеси — підготовка штурмових підрозділів, підтягування важкої бронетехніки до кордону, інші моменти, як-от підготовка польових госпіталів тощо. А усього цього не спостерігається", — підкреслив експерт.

Тож зараз немає підстав говорити про те, що росіяни через місяць здійснять нову спробу наступу на два найбільші українські міста.

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив у інтерв’ю німецькому виданню Das Erste, що росіяни можуть активізуватися у кінці травня чи на початку червня.

Київ
російські війська
Харків
окупанти
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні

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