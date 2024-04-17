Какие признаки должны свидетельствовать о возможности нового наступления россиян на Киев и Харьков

Российские войска при подготовке полномасштабного наступления на Украину в 2022 году. Фото: минобороны РФ

На данный момент нет никаких реальных признаков, свидетельствующих о подготовке российскими оккупантами нового наступления на Киев или Харьков. Со стороны Беларуси украинская граница серьезно усилена, и ни на территории российского сателлита, ни в российских регионах, соседствующих с Харьковщиной, незаметно подразделений, которые бы готовились к наступлению.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Киевское направление

Новые наступательные действия в районе Киева или Харькова маловероятны, отметил Дмитрий Снегирев.

"Что касается Киева — то в Беларуси, через территорию которой произошло предыдущее наступление 2022 года, нет сейчас российских войск", — подчеркнул эксперт.

К тому же, напомнил Снегирев, белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно заявлял, что общая с Беларусью украинская граница сейчас серьезно обустроена, поэтому пройти ее практически невозможно.

Харьковское направление

Что касается возможного наступления на Харьков, то Снегирев отметил, что нет никаких признаков, свидетельствующих о подготовке такой наступательной операции.

"Если россияне действительно готовятся начать новое наступление на Харьков в конце мая, то уже сейчас должны происходить определенные процессы — подготовка штурмовых подразделений, подтягивание тяжелой бронетехники к границе, другие моменты, такие как подготовка полевых госпиталей и т.д. А всего этого не наблюдается", — подчеркнул эксперт.

Поэтому сейчас нет оснований говорить о том, что россияне через месяц предпримут новую попытку наступления на два крупнейших украинских города.

Напомним, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил в интервью немецкому изданию Das Erste, что россияне могут активизироваться в конце мая или начале июня.