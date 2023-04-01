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Які продукти покласти в дитячу тривожну валізку: відповідь Зеленської

1 квітня 2023 16:12
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Навіть під час війни важливо дотримуватись принципів здорового харчування
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Міністерство охорони здоров’я спільно з асоціацією дієтологів підготували список необхідних продуктів для дитячої тривожної валізки. Дитина повинна отримувати повноцінний раціон у розрахунку на 1-2 доби.

Про це розповіла перша леді Олена Зеленська.

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Які продукти покласти дитячу тривожну валізку

"Те, що ми їмо, впливає на емоційний, психологічний та фізичний стан. І хоч в умовах війни доступ до різних продуктів може бути обмеженим, проте все одно важливо принаймні намагатися дотримуватися принципів здорового харчування. Особливо, якщо мова про дітей", — каже перша леді.

Напої

  • Для дітей молодшого шкільного віку слід покласти 1-1,5 літра чистої питної води на добу, а дітям старшого віку — 1,5-2 літри.
  • Серед інших напоїв варто звернути увагу на пакетований фруктовий сік із розрахунку 200 мл на добу; пастеризовані молочні напої — 400-500 мл на добу.

Консервовані продукти

  • бобові — зелений горошок, квасоля або кукурудза – 200 г на добу;
  • консервовані фрукти — 200 г на добу;
  • м’ясні консерви із кашею — 300 г на добу;
  • рибні консерви — 200 г на дві доби;
  • згущене молоко — 200 г на дві доби.

Цілозернові продукти, горіхи та насіння

  • несолоні крекери, житні або пшеничні хлібці — 50-100 г на день;
  • хліб цілозерновий — 50-100 г на день;
  • батончики злакові (з горіхами і фруктами) — 30-60 г на день;
  • горіхи або насіння — 50 г на день.

Овочі і фрукти

  • почищені, вимиті та запаковані овочі: морква, селера, буряк, цвітна капуста, солодкий перець — 200-300 г на день;
  • вимиті та запаковані фрукти: яблука, груші, банани, цитрусові — 100-200 г на день.

Сухі продукти

  • сублімовані каші, супи швидкого приготування — одна-дві порції на день;
  • сухофрукти — 50-100 г на день;
  • чай — один-два пакетики на день.

Оброблені м’ясні вироби та твердий сир

  • ковбаса сирокопчена, буженина, балик — 50 г на день;
  • твердий сир — 50 г на день.

Солодощі

  • цукор або мед — до 25 г на день;
  • шоколад — до 25 г на день.

"Такий перелік продуктів є узагальненим, а їхні кількості – усередненими. Слід орієнтуватися на індивідуальні уподобання та потреби вашої дитини, які залежать від віку та рівня фізичної активності", — йдеться в повідомленні.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська розповіла, що на порталі "Знаїмо" з'явилося меню для школярів на дистанційному навчанні. За словами першої леді, харчування дітей у шкільному віці — це синергія з обох сторін.

Вона розповіла, що портал корисний як для освітян, так і для батьків. Приміром, у підрозділі "меню" є технічні карти багатьох шкільних страв, тож батьки можуть порівняти їх з тим, що готують у їх школі, та збирати поживні ланчбокси в доповнення. 

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