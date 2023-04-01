Какие продукты положить в детский тревожный чемоданчик: ответ Зеленской

Даже во время войны важно придерживаться принципов здорового питания

Министерство здравоохранения совместно с ассоциацией диетологов подготовили список необходимых продуктов для детского тревожного чемодана. Ребенок должен получать полноценный рацион в расчете на 1-2 дня.

Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская.

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"То, что мы едим, влияет на эмоциональное, психологическое и физическое состояние. И хотя в условиях войны доступ к разным продуктам может быть ограничен, однако все равно важно по крайней мере пытаться соблюдать принципы здорового питания. Особенно, если речь идет о детях", — говорит первая леди.

Напитки

Для детей младшего школьного возраста следует положить 1-1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, а детям постарше — 1,5-2 литра.

Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 мл/сут; пастеризованные молочные напитки — 400-500 мл в сутки.

Консервированные продукты

бобовые — зеленый горошек, фасоль или кукуруза — 200 г в сутки;

консервированные фрукты — 200 г в сутки;

мясные консервы с кашей — 300 г в сутки;

рыбные консервы -- 200 г. на двое суток;

сгущенка — 200 г. на двое суток.

Целозерновые продукты, орехи и семена

несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы — 50-100 г в день;

хлеб целозерновой — 50-100 г в день;

батончики злаковые (с орехами и фруктами) — 30-60 г в день;

орехи или семена — 50 г в день.

Овощи и фрукты

почищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свёкла, цветная капуста, сладкий перец — 200-300 г в день;

вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые — 100-200 г в день.

Сухие продукты

сублимированные каши, супы быстрого приготовления — одна-две порции в день;

сухофрукты — 50-100 г в день;

чай — один-два пакетика в день.

Обработанные мясные изделия и сыр

колбаса сырокопченая, буженина, балык — 50 г в день;

твердый сыр — 50 г в день.

Сладости

сахар или мед — до 25 г в день;

шоколад — до 25 г в день.

"Такой перечень продуктов обобщен, а их количества - усредненные. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности вашего ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Елена Зеленская рассказала, что на портале "Знаїм" появилось меню для школьников на дистанционном обучении. По словам первой леди, питание детей в школьном возрасте — это синергия с обеих сторон.

Она рассказала, что портал полезен как для педагогов, так и для родителей. К примеру, в подразделе "меню" есть технические карты многих школьных блюд, так что родители могут сравнить их с тем, что готовят в их школе, и собирать питательные ланчбоксы в дополнение.