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Какие продукты положить в детский тревожный чемоданчик: ответ Зеленской

1 апреля 2023 16:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Даже во время войны важно придерживаться принципов здорового питания
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство здравоохранения совместно с ассоциацией диетологов подготовили список необходимых продуктов для детского тревожного чемодана. Ребенок должен получать полноценный рацион в расчете на 1-2 дня.

Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская.

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Какие продукты положить детский тревожный чемоданчик

"То, что мы едим, влияет на эмоциональное, психологическое и физическое состояние. И хотя в условиях войны доступ к разным продуктам может быть ограничен, однако все равно важно по крайней мере пытаться соблюдать принципы здорового питания. Особенно, если речь идет о детях", — говорит первая леди.

Напитки

  • Для детей младшего школьного возраста следует положить 1-1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, а детям постарше — 1,5-2 литра.
  • Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 мл/сут; пастеризованные молочные напитки — 400-500 мл в сутки.

Консервированные продукты

  • бобовые — зеленый горошек, фасоль или кукуруза — 200 г в сутки;
  • консервированные фрукты — 200 г в сутки;
  • мясные консервы с кашей — 300 г в сутки;
  • рыбные консервы -- 200 г. на двое суток;
  • сгущенка — 200 г. на двое суток.

Целозерновые продукты, орехи и семена

  • несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы — 50-100 г в день;
  • хлеб целозерновой — 50-100 г в день;
  • батончики злаковые (с орехами и фруктами) — 30-60 г в день;
  • орехи или семена — 50 г в день.

Овощи и фрукты

  • почищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свёкла, цветная капуста, сладкий перец — 200-300 г в день;
  • вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые — 100-200 г в день.

Сухие продукты

  • сублимированные каши, супы быстрого приготовления — одна-две порции в день;
  • сухофрукты — 50-100 г в день;
  • чай — один-два пакетика в день.

Обработанные мясные изделия и сыр

  • колбаса сырокопченая, буженина, балык — 50 г в день;
  • твердый сыр — 50 г в день.

Сладости

  • сахар или мед — до 25 г в день;
  • шоколад — до 25 г в день.

"Такой перечень продуктов обобщен, а их количества - усредненные. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности вашего ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности", — говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Елена Зеленская рассказала, что на портале "Знаїм" появилось меню для школьников на дистанционном обучении. По словам первой леди, питание детей в школьном возрасте — это синергия с обеих сторон.

Она рассказала, что портал полезен как для педагогов, так и для родителей. К примеру, в подразделе "меню" есть технические карты многих школьных блюд, так что родители могут сравнить их с тем, что готовят в их школе, и собирать питательные ланчбоксы в дополнение.

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