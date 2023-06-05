Список речей, які потрібно брати з собою на війну

Мобілізовані українські військові. Фото: Вечірній Київ

Під час мобілізації чоловіків до армії держава забезпечує військових всім необхідним. Проте є речі, які мобілізованим варто зібрати самостійно.

Новини.LIVE зібрали перелік речей, які необхідно брати собою мобілізованим.

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Під час мобілізації держава забезпечує військових усім необхідним: військовою формою, бронежилетом, взуттям, каскою, спальними мішками, зброєю. Іноді бійці також можуть отримати рюкзак або баул, проте забезпечення у різних частинах відрізняється. Це все залежить від роду військ та пори року.

Також бувають випадки, коли форма та спорядження можуть не підійти за розміром, тому краще мати власний комплект необхідного одягу.

Одяг та взуття:

Два комплекти форми (відповідно до пори року).

Тактичне комфортне взуття – кросівки, черевики або берці.

Кілька комплектів термобілизни, яка добре виводить вологу та зберігає тепло.

Кілька пар якісних шкарпеток.

Декілька пар трусів.

Кілька пар тактичних рукавичок.

Запасні устілки.

Високі гумові чоботи.

Гумові капці.

Тактична маскувальна сітка на голову.

Тактичний багатофункціональний убір (пов’язка для шиї та обличчя, яка захищає від вітру, сонця, пилу та холоду).

Пончо

Головний убір (також відповідно до пори року).

Особиста аптечка:

Таблетки від діареї, застуди, болю.

Ваші особисті обов'язкові ліки (якщо такі є).

Антибіотики та протибактеріальні препарати.

Активоване вугілля.

Знеболювальні та жарознижувальні препарати.

Судинозвужувальні краплі в ніс.

Лейкопластир.

Їжа:

Їжі, яку військовий бере з собою, має вистачити хоча б на кілька днів.

Вода та місткість, у якій її носити.

Чай, кава.

Консерви.

Сіль, цукор.

Сигарети (для курців) з розрахунку на два тижні.

Солодощі.

Сухі борщі, супи, картопля.

Амуніція:

Бронежилет та плити до нього.

Військова каска.

Тактичні захисні окуляри-маска.

Тактичний протигаз.

Спальник.

Туристичний килимок.

Засоби для чистки зброї — спеціальні серветки, очисники-знежирювачі, збройове мастило.

Тактична аптечка.

Техніка:

Військовий тактичний тепловізор.

Тактичні протишумні захисні навушники для стрільби.

Зарядні пристрої та дроти для тепловізора, телефона, рації.

Повербанки.

Портативний інверторний генератор для зарядки пристроїв.

Бінокль.

Засоби особистої гігієни:

Зубна паста та щітка.

Мило.

Туалетний папір.

Рушники.

Кусачки для нігтів.

Бритва і піна для гоління.

Крем зволожувальний (краще cонцезахисний).

Антибактерицидний спрей.

Серветки сухі та вологі.

Сухий душ.

Камуфляжна фарба для обличчя.

Сухий спирт.

Також обов'язково необхідно взяти з собою особисті документи, які варто зберігати у непромокному пакеті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як буде проходити мобілізація в червні та що зміниться. Правила призову з 1 червня стануть ще жорсткішими й уникнути служби в армії, якщо на те немає поважних причин, стане неможливо.