Список вещей, которые нужно брать с собой на войну

Какие вещи нужно брать на войну мобилизованным: список
При мобилизации мужчин в армию государство обеспечивает военных всем необходимым. Однако есть вещи, которые мобилизованным следует собрать самостоятельно.
Новини.LIVE собрали список вещей, которые необходимо брать собой мобилизованным.
Что нужно брать с собой на войну мобилизованным
Во время мобилизации правительство обеспечивает военных всем нужным: военной формой, бронежилетом, обувью, каской, спальными мешками, орудием. Иногда бойцы также могут получить рюкзак или баул, однако снабжение в разных частях отличается. Это все зависит от рода войск и времени года.
Также бывают случаи, когда форма и снаряжение могут не подойти по размеру, поэтому лучше иметь комплект необходимой одежды.
Одежда и обувь:
- Два комплекта формы (соответственно времени года).
- Тактическая комфортная обувь – кроссовки, ботинки или берцы.
- Несколько комплектов термобелья, которые хорошо выводят влагу и сохраняют тепло.
- Несколько пар качественных носков.
- Несколько пар трусов.
- Несколько пар тактических перчаток.
- Запасные стельки.
- Высокие резиновые сапоги.
- Резиновые тапочки.
- Тактическая маскировочная сетка на голову.
- Тактический многофункциональный убор (повязка для шеи и лица, защищающая от ветра, солнца, пыли и холода).
- Пончо
- Головной убор (также в соответствии с временем года).
Личная аптечка:
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Таблетки от диареи, простуды, боли.
- Ваши личные обязательные лекарства (если таковые есть).
- Антибиотики и антибактериальные препараты.
- Активированный уголь.
- Обезболивающие и жаропонижающие препараты.
- Сосудосуживающие капли в нос.
- Лейкопластырь.
Еда:
- Еды, которую военный берет с собой, должно хватить хотя бы на несколько дней.
- Вода и емкость, в которой ее носить.
- Чай, кофе.
- Консервы.
- Соль, сахар.
- Сигареты (для курильщиков) в расчете на две недели.
- Сладости.
- Сухие борщи, супы, картофель.
Амуниция:
- Бронежилет и плиты к нему.
- Военная каска.
- Тактические защитные очки-маска.
- Тактический противогаз.
- Спальник.
- Туристический коврик.
- Средства для чистки оружия – специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.
- Тактическая аптечка.
Техника:
- Военный тактический тепловизор.
- Тактические противошумные защитные наушники для стрельбы.
- Зарядные устройства и провода для тепловизора, телефона, рации.
- Повербанки.
- Портативный инверторный генератор для зарядки устройств.
- Бинокль.
Средства личной гигиены:
- Зубная паста и щетка.
- Мыло.
- Туалетная бумага.
- Полотенца.
- Кусачки для ногтей.
- Бритва и пена для бритья.
- Крем увлажняющий (лучше солнцезащитный).
- Антибактерицидный спрей.
- Салфетки сухие и влажные.
- Сухой душ.
- Камуфляжная краска для лица.
- Сухой спирт.
Также обязательно необходимо взять с собой личные документы, которые следует хранить в непромокаемом пакете.
Напомним, недавно мы писали, как будет проходить мобилизация в июне и что изменится. Правила призыва с 1 июня станут еще более жесткими и избежать службы в армии, если на то нет уважительных причин, станет невозможно.