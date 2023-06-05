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Какие вещи нужно брать на войну мобилизованным: список

5 июня 2023 14:40
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Список вещей, которые нужно брать с собой на войну
Мобилизированные украинские военные. Фото: Вечерний Киев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

При мобилизации мужчин в армию государство обеспечивает военных всем необходимым. Однако есть вещи, которые мобилизованным следует собрать самостоятельно.

Новини.LIVE собрали список вещей, которые необходимо брать собой мобилизованным.

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Что нужно брать с собой на войну мобилизованным

Во время мобилизации правительство обеспечивает военных всем нужным: военной формой, бронежилетом, обувью, каской, спальными мешками, орудием. Иногда бойцы также могут получить рюкзак или баул, однако снабжение в разных частях отличается. Это все зависит от рода войск и времени года.

Также бывают случаи, когда форма и снаряжение могут не подойти по размеру, поэтому лучше иметь комплект необходимой одежды.

Одежда и обувь:

  • Два комплекта формы (соответственно времени года).
  • Тактическая комфортная обувь – кроссовки, ботинки или берцы.
  • Несколько комплектов термобелья, которые хорошо выводят влагу и сохраняют тепло.
  • Несколько пар качественных носков.
  • Несколько пар трусов.
  • Несколько пар тактических перчаток.
  • Запасные стельки.
  • Высокие резиновые сапоги.
  • Резиновые тапочки.
  • Тактическая маскировочная сетка на голову.
  • Тактический многофункциональный убор (повязка для шеи и лица, защищающая от ветра, солнца, пыли и холода).
  • Пончо
  • Головной убор (также в соответствии с временем года).

Личная аптечка:

  • Таблетки от диареи, простуды, боли.

  • Ваши личные обязательные лекарства (если таковые есть).
  • Антибиотики и антибактериальные препараты.
  • Активированный уголь.
  • Обезболивающие и жаропонижающие препараты.
  • Сосудосуживающие капли в нос.
  • Лейкопластырь.

Еда:

  • Еды, которую военный берет с собой, должно хватить хотя бы на несколько дней.
  • Вода и емкость, в которой ее носить.
  • Чай, кофе.
  • Консервы.
  • Соль, сахар.
  • Сигареты (для курильщиков) в расчете на две недели.
  • Сладости.
  • Сухие борщи, супы, картофель.

Амуниция:

  • Бронежилет и плиты к нему.
  • Военная каска.
  • Тактические защитные очки-маска.
  • Тактический противогаз.
  • Спальник.
  • Туристический коврик.
  • Средства для чистки оружия – специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.
  • Тактическая аптечка.

Техника:

  • Военный тактический тепловизор.
  • Тактические противошумные защитные наушники для стрельбы.
  • Зарядные устройства и провода для тепловизора, телефона, рации.
  • Повербанки.
  • Портативный инверторный генератор для зарядки устройств.
  • Бинокль.

Средства личной гигиены:

  • Зубная паста и щетка.
  • Мыло.
  • Туалетная бумага.
  • Полотенца.
  • Кусачки для ногтей.
  • Бритва и пена для бритья.
  • Крем увлажняющий (лучше солнцезащитный).
  • Антибактерицидный спрей.
  • Салфетки сухие и влажные.
  • Сухой душ.
  • Камуфляжная краска для лица.
  • Сухой спирт.

Также обязательно необходимо взять с собой личные документы, которые следует хранить в непромокаемом пакете.

Напомним, недавно мы писали, как будет проходить мобилизация в июне и что изменится. Правила призыва с 1 июня станут еще более жесткими и избежать службы в армии, если на то нет уважительных причин, станет невозможно.

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