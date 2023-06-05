Список вещей, которые нужно брать с собой на войну

Мобилизированные украинские военные. Фото: Вечерний Киев

При мобилизации мужчин в армию государство обеспечивает военных всем необходимым. Однако есть вещи, которые мобилизованным следует собрать самостоятельно.

Новини.LIVE собрали список вещей, которые необходимо брать собой мобилизованным.

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Во время мобилизации правительство обеспечивает военных всем нужным: военной формой, бронежилетом, обувью, каской, спальными мешками, орудием. Иногда бойцы также могут получить рюкзак или баул, однако снабжение в разных частях отличается. Это все зависит от рода войск и времени года.

Также бывают случаи, когда форма и снаряжение могут не подойти по размеру, поэтому лучше иметь комплект необходимой одежды.

Одежда и обувь:

Два комплекта формы (соответственно времени года).

Тактическая комфортная обувь – кроссовки, ботинки или берцы.

Несколько комплектов термобелья, которые хорошо выводят влагу и сохраняют тепло.

Несколько пар качественных носков.

Несколько пар трусов.

Несколько пар тактических перчаток.

Запасные стельки.

Высокие резиновые сапоги.

Резиновые тапочки.

Тактическая маскировочная сетка на голову.

Тактический многофункциональный убор (повязка для шеи и лица, защищающая от ветра, солнца, пыли и холода).

Пончо

Головной убор (также в соответствии с временем года).

Личная аптечка:

Таблетки от диареи, простуды, боли.

Ваши личные обязательные лекарства (если таковые есть).

Антибиотики и антибактериальные препараты.

Активированный уголь.

Обезболивающие и жаропонижающие препараты.

Сосудосуживающие капли в нос.

Лейкопластырь.

Еда:

Еды, которую военный берет с собой, должно хватить хотя бы на несколько дней.

Вода и емкость, в которой ее носить.

Чай, кофе.

Консервы.

Соль, сахар.

Сигареты (для курильщиков) в расчете на две недели.

Сладости.

Сухие борщи, супы, картофель.

Амуниция:

Бронежилет и плиты к нему.

Военная каска.

Тактические защитные очки-маска.

Тактический противогаз.

Спальник.

Туристический коврик.

Средства для чистки оружия – специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.

Тактическая аптечка.

Техника:

Военный тактический тепловизор.

Тактические противошумные защитные наушники для стрельбы.

Зарядные устройства и провода для тепловизора, телефона, рации.

Повербанки.

Портативный инверторный генератор для зарядки устройств.

Бинокль.

Средства личной гигиены:

Зубная паста и щетка.

Мыло.

Туалетная бумага.

Полотенца.

Кусачки для ногтей.

Бритва и пена для бритья.

Крем увлажняющий (лучше солнцезащитный).

Антибактерицидный спрей.

Салфетки сухие и влажные.

Сухой душ.

Камуфляжная краска для лица.

Сухой спирт.

Также обязательно необходимо взять с собой личные документы, которые следует хранить в непромокаемом пакете.

Напомним, недавно мы писали, как будет проходить мобилизация в июне и что изменится. Правила призыва с 1 июня станут еще более жесткими и избежать службы в армии, если на то нет уважительных причин, станет невозможно.