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Які речі треба взяти при евакуації — в Мінреінтеграції склали список

30 березня 2024 15:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Які речі треба взяти при евакуації — в Мінреінтеграції склали список
Евакуація людей. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У прикордонних населених пунктах, які ворог постійно обстрілює, триває евакуація місцевого населення. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України створило перелік речей, які необхідно взяти з собою.

Його оприлюднила пресслужба Мінреінтеграції в Telegram у суботу, 30 березня.

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Які речі потрібно взяти з собою при евакуації

1. Візьміть із собою документи (паспорти, трудову книжку, пенсійне посвідчення, військовий квиток, документи, які підтверджують право власності на нерухомість тощо). За можливості зробіть їх копії чи сфотографуйте.

2. У рюкзак та кишені одягу дитини покладіть копію свідоцтва про народження та відомості про батьків та/або інших родичів (паспортні дані, контактні телефонні номери тощо).

3. Розділіть готівку на частини та покладіть у різні місця. Ключі від дому й авто беріть разом із дублікатами.

4. Візьміть телефон, павербанки, зарядні пристрої, кілька ліхтариків, батарейки, сірники, запальничку, свічки.

5. Не забудьте про додаткові комплекти одягу. Також може знадобитися плащ-дощовик або парасолька.

6. Складіть у рюкзак їжу тривалого зберігання та засоби гігієни.

7. Зберіть аптечку із жарознижувальними та знеболювальними препаратами, а також від алергії та розладів шлунку. Візьміть пластирі, стерильні серветки, антисептик тощо.

8. За можливості майте при собі листок із записом про групи крові й резус-фактори всіх членів сім’ї.

При евакуації категорично заборонено брати із собою будь-яку зброю — вогнепальну, травматичну, пневматичну, холодну, вибухонебезпечні матеріали.

У міністерстві нагадали, що для евакуйованих передбачені соціальні гарантії. Зокрема, безоплатне житло у місцях компактного проживання, фінансова, психологічна та медична допомога тощо.

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Скриншот допису Мінреінтеграції
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Скриншот допису Мінреінтеграції

Нагадаємо, станом на 26 березня з двох громад Харківщини вдалося евакуювати 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.

Також ми писали, що деякі жителі Донецької області намагаються повернутись додому разом з дітьми. Йдеться про раніше евакуйованих жителів.

діти
українці
евакуація
біженці
Мінреінтеграції
війна в Україні

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