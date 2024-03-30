Какие вещи нужно взять при эвакуации — в Минреинтеграции составили список

Эвакуация людей. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

В приграничных населенных пунктах, которые враг постоянно обстреливает, продолжается эвакуация местного населения. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины создало перечень вещей, которые необходимо взять с собой.

Его обнародовала пресс-служба Минреинтеграции в Telegram в субботу, 30 марта.

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Какие вещи нужно взять с собой при эвакуации

1. Возьмите с собой документы (паспорта, трудовую книжку, пенсионное удостоверение, военный билет, документы, подтверждающие право собственности на недвижимость). По возможности сделайте их копии или сфотографируйте.

2. В рюкзак и кармане одежды ребенка положите копию свидетельства о рождении и сведения о родителях и/или других родственниках (паспортные данные, контактные телефонные номера и т.п.).

3. Разделите наличные деньги на части и положите в разные места. Ключи от дома и автомобиля берите вместе с дубликатами.

4. Возьмите телефон, павербанки, зарядные устройства, несколько фонариков, батарейки, спички, зажигалку, свечи.

5. Не забудьте о дополнительных комплектах одежды. Также может понадобиться плащ-дождевик или зонтик.

6. Сложите в рюкзак пищу длительного хранения и средства гигиены.

7. Соберите аптечку с жаропонижающими и обезболивающими препаратами, а также от аллергии и расстройств желудка. Возьмите пластыри, стерильные салфетки, антисептик и т.д.

8. По возможности имейте при себе листок с записью о группах крови и резус-факторах всех членов семьи.

При эвакуации категорически запрещено брать с собой любое оружие — огнестрельное, травматическое, пневматическое, холодное, взрывоопасные материалы.

В министерстве напомнили, что для эвакуированных предусмотрены социальные гарантии. В частности, безвозмездное жилье в местах компактного проживания, финансовая, психологическая и медицинская помощь.

Скриншот поста Минреинтеграции

Скриншот поста Минреинтеграции

Напомним, по состоянию на 26 марта из двух громад Харьковщины удалось эвакуировать 157 детей: Ольхуватской — 37; Великобурлукской — 120.

Также мы писали, что некоторые жители Донецкой области пытаются вернуться домой вместе с детьми. Речь идет о ранее эвакуированных жителях.