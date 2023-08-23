Які злочини військова поліція викорінить перш за все

Військовий патруль. Фото: "АрміяInform"

Уже найближчим часом після створення військова поліція зможе ефективно боротися із таким явищем, як "аватари". Але в довгостроковій перспективі ця структура має забезпечити правове вирішення проблем у Збройних силах України.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Створення військової поліції — це робота на перспективу, підкреслив Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта, головним завданням цієї структури є формування і функціонування правового поля в Збройних силах України.

На що військова поліція вплине найближчим часом

Втім, підкреслив Дмитро Снєгирьов, поява у Збройних силах України військової поліції може вплинути на деякі правопорушення у короткостроковій перспективі.

"Скажімо, коли йдеться про так званих "аватарів" (військовослужбовців, які вживають алкоголь на службі. — Ред.), — тут може бути майже миттєвий вплив", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України повідомили, що розробляють законопроєкт про створення військової поліції. Основною ціллю нового формування буде підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).