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Какие преступления военная полиция искоренит прежде всего

23 августа 2023 08:23
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Владимир Мыленко
журналист
Какие преступления военная полиция искоренит прежде всего
Военный патруль. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Уже в ближайшее время после создания военная полиция сможет эффективно бороться с таким явлением, как "аватары". Но в долгосрочной перспективе эта структура должна обеспечить правовое решение проблем в Вооруженных Силах Украины.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Создание военной полиции — это работа на перспективу, подчеркнул Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, главной задачей этой структуры является формирование и функционирование правового поля в Вооруженных Силах Украины.

На что военная полиция повлияет в ближайшее время

Впрочем, подчеркнул Дмитрий Снегирев, появление в Вооруженных силах Украины военной полиции может повлиять на некоторые правонарушения в краткосрочной перспективе.

"Скажем, когда речь идет о так называемых "аватарах" (военнослужащих, употребляющих алкоголь на службе. — Ред.), — здесь может оказаться почти мгновенное влияние", — отметил эксперт.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что разрабатывают законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования будет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ).

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