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"Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

8 лютого 2023 18:30
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Розмінування Київської області досі триває: сапер
Сапер розповів, як триває розмінування Київської області
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У березні буде рік, як з Київщини вигнали окупантів. Та ворожа армія наслідила після себе на роки вперед, залишивши на території області тисячі вибухонебезпечних предметів. І якщо в населених пунктах завершилося розмінування та повернулося життя, то на околицях небезпека залишається. 

Про успішне розмінування, а  також про втрати Новини.LIVE розповів начальник управління реагування ГУ ДСНС у Київській області Анатолій Врублевський. 

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Анатолій Врублевський
Анатолій Врублевський. Фото: ДСНС

— Які населені пункти на Київщині можна вважати розмінованими? 

— Всі населені пункти, які розташовані на території Київської області, вважаються розмінованими. Там безпечно перебувати і працюють майже всі об'єкти інфраструктури. Це був перший етап — обстеження і зачищення від вибухонебезпечних предметів самих населених пунктів, дороги між ними і об'єкти критичної інфраструктури. Це було виконано повністю.

— А наскільки безпечні околиці, якщо взяти Ірпінь, Гостомель, Бучу? Це другий етап? 

— На другому етапі визначалися критичні ділянки, на які необхідно дуже багато часу. На території Київської області це 29 ділянок загальною площею 5 тисяч гектар. Там будуть продовжуватися роботи з суцільного розмінування. В основному це лісові господарства. 

розмінування
Фото: УНІАН

— Достатньо фахівців, чи доводиться поступово донавчати людей? 

— До війни на території області було 11 чоловік піротехнічних підрозділів. Тепер штатна чисельність збільшилася щонайменше у два рази. Підрозділи, які залучалися до роботи на Київщині, тепер їздять на деокуповані території. 

— Як оцінюєте темпи розмінування? 

— Це процес, який не можна заздалегідь спрогнозувати. В першу чергу має бути безпека самого сапера, тому йому не можуть сказати за одиницю часу він має очистити 10-15 метрів квадратів. Так не роблять. 

З 6 квітня до листопада 2022 року, поки дозволяли погодні умови, ми на 80% розмінування в області виконали. Але зараз залишилося найскладніше. Ці 30% в лісах і полях у вигляді розтяжок, протитанкових мін. Ми повинні здійснити ще більше певних заходів, щоб вилучити їх. Якщо знайдемо не ми, то, на жаль, це знайдуть цивільні. 

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— На Київщині скільки знешкодили з початку повномасштабного вторгнення? 

Було понад 7 тисяч залучень. Це ті, які прийшли до нас у вигляді заявок від людей. Але коли наш підрозділ заїжджав у населений пункт, наприклад в Бучу чи Гостомель, то без заявок заходили в двори, забирали і вилучали вибухонебезпечні предмети. Тому цифру 7 тисяч можна сміливо помножити на 4 або 5. Що стосується вибухонебезпечних предметів, то тільки піротехнічними підрозділами ДСНС було знайдено понад 77 тисяч. Якщо ми візьмемо разом ДСНС і ЗСУ, то це понад 140 тисяч. 

розмінування
Фото: УНІАН

— Яка статистика нещасних випадків в області? 

— У нас було 29 інцидентів, із них загинули 8 людей. Постраждали 33 людини, з них 1 дитина. 

— Скільки часу треба на повне розмінування? 

— Я не можу сказати. Це неможливо спрогнозувати. Якщо я скажу, що через 5 років все буде 100% очищено, то це буде неправда. 

— Тобто це на десятки років? 

— Так. Можна взяти історію — після часів Другої світової війни на території Київської області було 200-350 залучень наших підрозділів, було знайдено близько 1000 вибухонебезпечних предметів.

Фото: УНІАН

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