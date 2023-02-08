Разминирование Киевской области продолжается: сапер

"Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области
В марте будет год, как из Киевщины выгнали оккупантов. Вражеская армия наследила после себя на годы вперед, оставив на территории области тысячи взрывоопасных предметов. И если в населенных пунктах завершилось разминирование и вернулась жизнь, то в окрестностях опасность остается.
Об успешном разминировании, а также о потерях Новини.LIVE рассказал начальник управления реагирования ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
— Какие населенные пункты в Киевской области можно считать разминированными?
— Все населенные пункты, расположенные на территории Киевской области, считаются разминированными. Там безопасно находиться и работают практически все объекты инфраструктуры. Это был первый этап — обследование и зачистка от взрывоопасных предметов самих населенных пунктов, дороги между ними и объекты критической инфраструктуры. Это было исполнено полностью.
— А насколько безопасны окрестности, если взять Ирпень, Гостомель, Бучу? Это второй этап?
— На втором этапе определялись критические участки, на которые нужно очень много времени. На территории Киевской области это 29 участков общей площадью 5 тысяч гектаров. Там будут продолжаться работы по сплошному разминированию. В основном это лесные хозяйства.
— Достаточно специалистов, приходится ли постепенно доучать людей?
— До войны на территории области находились 11 человек пиротехнических подразделений. Теперь штатная численность увеличилась не менее чем в два раза. Подразделения, которые привлекались к работе в Киевской области, теперь ездят на деоккупированные территории.
— Как вы оцениваете темпы разминирования?
— Это процесс, который нельзя заранее спрогнозировать. В первую очередь должна быть безопасность сапера, поэтому ему не могут сказать, что за единицу времени он должен очистить 10-15 метров квадратов. Так не поступают.
С 6 апреля по ноябрь 2022 года, пока разрешали погодные условия, мы на 80% разминирования в области выполнили. Но сейчас осталось самое сложное. Эти 30% в лесах и полях в виде растяжек, противотанковых мин. Мы должны предпринять еще больше определенных мер, чтобы убрать их. Если найдем не мы, то, к сожалению, найдут гражданские.
— В Киевской области сколько обезвредили с начала полномасштабного вторжения?
— Было более 7 тысяч привлечений. Это то, что пришло к нам в виде заявок от людей. Но когда наше подразделение заезжало в населенный пункт, например в Бучу или Гостомель, то без заявок заходили во дворы, изымали взрывоопасные предметы. Поэтому цифру в 7 тысяч можно смело умножить на 4 или 5.
Что касается взрывоопасных предметов, то только пиротехническими подразделениями ГСЧС было найдено более 77 тысяч. Если мы возьмем вместе ГСЧС и ВСУ, то это более 140 тысяч.
— Какова статистика несчастных случаев в области?
— У нас было 29 инцидентов, из них погибли 8 человек. Пострадали 33 человека, из них 1 ребенок.
— Сколько времени нужно на полное разминирование?
— Я не могу сказать. Это невозможно спрогнозировать. Если я скажу, что через 5 лет все будет 100% очищено, то это будет неправда.
— То есть это на десятки лет?
— Да. Можно взять историю — после Второй мировой войны на территории Киевской области было 200-350 привлечений наших подразделений, было найдено около 1000 взрывоопасных предметов.
Фото: УНИАН