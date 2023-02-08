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"Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

8 февраля 2023 18:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Разминирование Киевской области продолжается: сапер
Сапер рассказал, как идет разминирование Киевской области
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В марте будет год, как из Киевщины выгнали оккупантов. Вражеская армия наследила после себя на годы вперед, оставив на территории области тысячи взрывоопасных предметов. И если в населенных пунктах завершилось разминирование и вернулась жизнь, то в окрестностях опасность остается.

Об успешном разминировании, а также о потерях Новини.LIVE рассказал начальник управления реагирования ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.

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Анатолій Врублевський
Анатолий Врублевский. Фото: ГСЧС

— Какие населенные пункты в Киевской области можно считать разминированными?

— Все населенные пункты, расположенные на территории Киевской области, считаются разминированными. Там безопасно находиться и работают практически все объекты инфраструктуры. Это был первый этап — обследование и зачистка от взрывоопасных предметов самих населенных пунктов, дороги между ними и объекты критической инфраструктуры. Это было исполнено полностью.

— А насколько безопасны окрестности, если взять Ирпень, Гостомель, Бучу? Это второй этап?

— На втором этапе определялись критические участки, на которые нужно очень много времени. На территории Киевской области это 29 участков общей площадью 5 тысяч гектаров. Там будут продолжаться работы по сплошному разминированию. В основном это лесные хозяйства.

розмінування
Фото: УНИАН

— Достаточно специалистов, приходится ли постепенно доучать людей?

— До войны на территории области находились 11 человек пиротехнических подразделений. Теперь штатная численность увеличилась не менее чем в два раза. Подразделения, которые привлекались к работе в Киевской области, теперь ездят на деоккупированные территории.

— Как вы оцениваете темпы разминирования?

— Это процесс, который нельзя заранее спрогнозировать. В первую очередь должна быть безопасность сапера, поэтому ему не могут сказать, что за единицу времени он должен очистить 10-15 метров квадратов. Так не поступают.

С 6 апреля по ноябрь 2022 года, пока разрешали погодные условия, мы на 80% разминирования в области выполнили. Но сейчас осталось самое сложное. Эти 30% в лесах и полях в виде растяжек, противотанковых мин. Мы должны предпринять еще больше определенных мер, чтобы убрать их. Если найдем не мы, то, к сожалению, найдут гражданские.

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— В Киевской области сколько обезвредили с начала полномасштабного вторжения?

— Было более 7 тысяч привлечений. Это то, что пришло к нам в виде заявок от людей. Но когда наше подразделение заезжало в населенный пункт, например в Бучу или Гостомель, то без заявок заходили во дворы, изымали взрывоопасные предметы. Поэтому цифру в 7 тысяч можно смело умножить на 4 или 5.

Что касается взрывоопасных предметов, то только пиротехническими подразделениями ГСЧС было найдено более 77 тысяч. Если мы возьмем вместе ГСЧС и ВСУ, то это более 140 тысяч.

розмінування
Фото: УНИАН

— Какова статистика несчастных случаев в области?

— У нас было 29 инцидентов, из них погибли 8 человек. Пострадали 33 человека, из них 1 ребенок.

— Сколько времени нужно на полное разминирование?

— Я не могу сказать. Это невозможно спрогнозировать. Если я скажу, что через 5 лет все будет 100% очищено, то это будет неправда.

— То есть это на десятки лет?

— Да. Можно взять историю — после Второй мировой войны на территории Киевской области было 200-350 привлечений наших подразделений, было найдено около 1000 взрывоопасных предметов.

Фото: УНИАН

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