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Якщо рівень води буде знижуватись, ЗАЕС опиниться без постачання, — Гроссі

8 червня 2023 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Якщо рівень води буде знижуватись, ЗАЕС опиниться без постачання, — Гроссі
Запорізька АЕС. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на ЗАЕС наразі працюють над забезпеченням води в максимальних кількостях. Це робиться на випадок, якщо постачання зі зруйнованої Каховської ГЕС припиниться.

Про це повідомляє МАГАТЕ

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Ситуація з водою на ЗАЕС

У випадку, якщо рівень води опуститься нижче 12,7 м, ЗАЕС опиниться без води з Каховської ГЕС. Коли це станеться — не відомо.Однак якщо швидкість зниження рівня води не зміниться, то станція опиниться без постачання вже через два дні.

Наразі ж ЗАЕС накопичує воду в резерв наскільки це можливо.

"Важливо зберегти цілісність як водойми-охолоджувача ЗАЕС, так і випускного каналу ЗТЕС. Це критично важливо, щоб на заводі було достатньо води для забезпечення необхідного охолодження на найближчі місяці", — зазначив Гроссі.

Приїзд Гроссі на ЗАЕС

Наступного тижня гендиректор побуває на ЗАЕС для оцінки ситуації на станції, а також наслідків пошкодження дамби.

"П'ять із шести реакторів ЗАЕС перебувають на холодній зупинці. Один блок залишається в режимі гарячої зупинки для виробництва технологічної пари на місці для таких операцій, як обробка рідких радіоактивних відходів, які збираються з шести реакторів, навіть під час зупиненого стану реакторів", — повідомили в МАГАТЕ.

Коментар очільника Запорізької ОВА

Своєю чергою керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що наразі ситуація на ЗАЕС контрольована, а "резервуари заповнені до нормального технічного рівня".

"Фахівцями розроблений перелік заходів і відповідні інструкції, як діяти персоналу ЗАЕС, аби гарантувати безпеку станції", — зазначив він.

Нагадаємо, що в Запорізькій області через підрив дамби Каховської ГЕС ситуація повністю контрольована. Наразі проводяться всі необхідні роботи для ліквідації та мінімізації наслідків терористичного акту Росії.

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