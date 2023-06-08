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Если уровень воды будет опускаться, ЗАЭС окажется без поставок, — Гросси

8 июня 2023 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Если уровень воды будет опускаться, ЗАЭС окажется без поставок, — Гросси
Запорожская АЭС. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС сейчас работают над обеспечением воды в максимальных количествах. Это делается на случай, если поставки из разрушенной Каховской ГЭС прекратятся.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

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Ситуация с водой на ЗАЭС

Если уровень воды опустится ниже 12,7 м, ЗАЭС окажется без воды с Каховской ГЭС. Когда это произойдет — неизвестно. Однако если скорость снижения уровня воды не изменится, то станция окажется без поставки уже через два дня.

Пока ЗАЭС накапливает воду в резерв насколько это возможно.

"Важно сохранить целостность как водоема-охладителя ЗАЭС, так и выпускного канала ЗТЭС. Это критически важно, чтобы на заводе было достаточно воды для обеспечения необходимого охлаждения на ближайшие месяцы", — отметил Гросси.

Приезд Гросси на ЗАЭС

На следующей неделе гендиректор побывает в ЗАЭС для оценки ситуации на станции, а также последствий повреждения дамбы.

"Пять из шести реакторов ЗАЭС находятся на холодной остановке. Один блок остается в режиме горячей остановки для производства технологического пара на месте для таких операций, как обработка жидких радиоактивных отходов, собираемых из шести реакторов, даже во время остановленного состояния реакторов", — сообщили в МАГАТЭ.

Комментарий руководителя Запорожской ОВА

В свою очередь руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что ситуация на ЗАЭС контролируемая, а "резервуары заполнены до нормального технического уровня".

"Специалистами разработан перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы обеспечить безопасность станции", — отметил он.

Напомним, что в Запорожской области из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС ситуация полностью контролируема. В настоящее время проводятся все необходимые работы по ликвидации и минимизации последствий террористического акта России.

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