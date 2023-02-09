Допомога від Великої Британії: яку зброю може отримати Україна

Експерт спрогнозував, яку зброю може отримати Україна

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, був з візитом у Великій Британії. Там його особисто зустрічав британський прем'єр Ріші Сунак, який після зустрічі з нашим президентом доручив міністру оборони вивчити, які саме винищувачі можна було б передати Україні.

Очікується, що Велика Британія може надати далекобійну зброю та авіацію. Який тип зброї може отримати Україна і в які терміни, Новини.LIVE дізналося в головного редактора військового порталу Defense Express Олега Каткова.

Олег Катков

— Британія погодила постачання нам далекобійної зброї. Яка це може бути зброя і чи це той тип, який нам потрібен?

— Тут важливий аспект в тому, що поки дійсно вона не названа. І можна робити лише припущення від свого оптимізму чи прагматизму. Якщо брати те, що вже є на озброєнні британської армії, певні запаси зброї, або те, що виготовляється за участю британських компаній, то на перше місце одразу можна поставити крилату ракету повітряного базування Storm Shadow. Також вона відома під абревіатурою SCALP.

— Які її характеристики?

— Це насправді суперова ракета, вона має довершену систему керування, націлення. Це система, яка може працювати навіть коли супутник не працює. Ракета себе прив'язує до місцевості і на кінцевій ділянці починає працювати тепловізійна головка самонаведення для того, щоб забезпечити максимальну точність ураження.

Storm Shadow. Фото: Boevaya mashina / Wikimedia commons

Мова йде про те, що бойова частина цієї ракети — понад 450 кг. Для розуміння це вдвічі більше, ніж в ATACMS. Об'єктивно це доволі потужна та сучасна ракета. Але аспект в тому, що вона повітряного базування і для запуску її потрібно інтегрувати під крило літаків.

Вона звісно вже інтегрована під крило західних машин, але її можливо інтегрувати і під крило радянських машин — завантажити все на землі, і літак у цьому випадку буде просто виходити у район цілі, здійснювати пуск і далі ракета буде виконувати ту програму, яка в неї закладена ще на землі.

Важливий аспект — базова версія дальності Storm Shadow має 560 км, це вкрай потужна дальність. Водночас є експортні версії ракети, через певні міжнародні домовленості щодо нерозповсюдження ракетної зброї, але тут питання, чи дійсно ці домовленості ще існують. Тому що, наприклад, Білорусь отримала від рф ракети з дальністю понад 300 км і взагалі там крилата ракета Р-500 з огляду на все має дальність 2.5 тис. км.

Тут питання, чи дійсно існують всі міжнародні домовленості. Але якщо Велика Британія ухвалить рішення не передавати версію Storm Shadow з дальність 560 км, то там є експортні версії з дальністю до 300 км.

— Скільки часу може зайняти інтеграція ракети під ті літаки, які у нас є? Коли ми зможемо її застосовувати?

— Я не можу сказати. Декілька місяців тому існувала вкрай не підтверджена інформація на рівні чуток, що йдуть вже роботи з інтеграції Storm Shadow під крило 124 бомбардувальника, які є в озброєнні Повітряних сил України.

Британський літак з ракетою Storm Shadow. Фото: RAF/MOD/Wikimedia commons

Відносно термінів інтеграції під крило радянських машин, то мені здається, що це може бути проведено доволі швидко. Тим паче навряд чи оголошення про передачу цієї зброї буде зроблено раніше, ніж ця зброя потрапить до України і, можливо, вже буде використана.

Річ у тім, що коли Україна отримала від союзників далекобійне озброєння, якщо ми говоримо, наприклад, про британські ракети Brimstone, то спочатку рашисти починали кричати, що по них ці ракети вже використовують. Вони викладали фото серійних номерів та уламків. Лише після декількох місяців в Україні офіційно оголошувалося — так, нам передали ці ракети. Я впевнений, що така ситуація може повторитися відносно будь-якого іншого далекобійного озброєння від Великої Британії.

— Україна розраховує на отримання авіації від Заходу. В який термін це може статися?

— Те, що ми її отримаємо не раніше літа, — це 100%. Треба бути вкрай оптимістичними, аби вважати, що Україна може отримати її вже за два-три тижні максимум. Є об'єктивні речі. Лише зараз Велика Британія оголосила про те, що буде навчати українських пілотів, саме винищувальної авіації.

— Таке навчання може займати роки. Як цей процес пришвидшать?

— Базовий курс навчання триває за формулою 9+3 місяці. Дев’ять місяців базової підготовки і три місяці спеціального курсу для дій в умовах насиченої протиповітряної оборони. Тобто рік.

Тут командування Повітряних сил оголосило про те, що будуть навчатися пілоти, які мають високий бойовий досвід. А якщо бути чесним, то це найбільший у світі реальний бойовий досвід. Тоді цю програму можливо скоротити до шести місяців шляхом того, що пілоти будуть навчатися стисло, без вихідних. Але навіть шість місяців — доволі значний термін.

Фото: president.gov.ua