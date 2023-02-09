Помощь от Великобритании: какое оружие может получить Украина

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Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

9 февраля 2023 18:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
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Эксперт спрогнозировал, какое оружие может получить Украина
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, был с визитом в Великобритании. Там его лично встречал британский премьер Риши Сунак, который после встречи с нашим президентом поручил министру обороны изучить, какие истребители можно передать Украине.

Ожидается, что Великобритания может предоставить дальнобойное оружие и авиацию. Какой тип оружия может получить Украина и в какие сроки, Новини.LIVE узнало у главного редактора военного портала Defense Express Олега Каткова.

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Олег Катков

— Британия согласовала поставки нам дальнобойного оружия. Какое это может быть оружие и тот ли это тип, который нам нужен?

— Здесь важный аспект в том, что пока оно действительно не названо.  Можно только предполагать от своего оптимизма или прагматизма. Если брать то, что уже есть на вооружении британской армии, определенные запасы оружия или то, что производится с участием британских компаний, то на первое место сразу можно поставить крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow. Также она известна под аббревиатурой SCALP.

— Какие ее характеристики?

— Это действительно хорошая ракета, она имеет совершенную систему управления, нацеливания. Это система, которая может работать, даже если спутник не работает. Ракета привязывает себя к местности и на конечном участке начинает работать тепловизионная головка самонаведения для того, чтобы обеспечить максимальную точность поражения.

Storm Shadow
Storm Shadow. Фото: Boevaya mashina / Wikimedia commons

Речь идет о том, что боевая часть этой ракеты — более 450 кг. Для понимания, это вдвое больше, чем у ATACMS. Объективно это мощная и современная ракета. Но аспект в том, что она воздушного базирования, и для ее запуска нужно ее интегрировать под крыло самолетов.

Она, конечно, уже интегрирована под крыло западных машин, но ее можно интегрировать и под крыло советских машин — загрузить все на земле, и самолет в этом случае будет просто выходить в район цели, осуществлять пуск, и дальше ракета будет выполнять ту программу, которая в нее заложена еще на земле.

Важный аспект — базовая версия дальности Storm Shadow имеет 560 км, это очень мощная дальность. В то же время есть экспортные версии ракеты, из-за определенных международных договоренностей о нераспространении ракетного оружия, но здесь вопрос, действительно ли эти договоренности еще существуют. Потому что, например, Беларусь получила от россии ракеты с дальностью более 300 км и вообще там крылатая ракета Р-500, учитывая все, имеет дальность 2.5 тыс. км.

Здесь вопрос, действительно ли существуют все международные договоренности. Но если Великобритания примет решение не передавать версию Storm Shadow с дальность 560 км, то там есть экспорт версии с дальностью до 300 км.

— Сколько времени может занять интеграция ракеты под самолеты, которые у нас есть? Когда мы сможем ее использовать?

— Я не могу сказать. Несколько месяцев назад существовала крайне неподтвержденная информация на уровне слухов, что уже идут работы по интеграции Storm Shadow под крыло 124 бомбардировщика, которые находятся на вооружении Воздушных сил Украины.

Storm Shadow
Британский самолет с ракетой Storm Shadow. Фото: RAF/MOD/Wikimedia commons

Относительно сроков интеграции под крыло советских машин, мне кажется, что это может быть проведено довольно быстро. Тем более, что вряд ли объявление о передаче этого оружия будет сделано раньше, чем это оружие попадет в Украину и, возможно, уже будет использовано.

Дело в том, что когда Украина получила от союзников дальнобойное вооружение, если мы говорим, например, о британских ракетах Brimstone, то сначала рашисты начинали кричать, что по ним эти ракеты уже используются. Они выкладывали фото серийных номеров и обломков. Лишь после нескольких месяцев в Украине официально объявили — да, нам передали эти ракеты. Я уверен, что такая ситуация может повториться по отношению к любому другому дальнобойному вооружению от Великобритании.

— Украина рассчитывает на получение авиации от мероприятия. В какой срок это может произойти?

— То, что мы ее получим не раньше лета, — это 100%. Надо быть крайне оптимистичными, чтобы считать, что Украина может получить ее уже через две-три недели максимум. Есть объективные вещи. Только сейчас Великобритания объявила о том, что будет учить украинских пилотов, именно истребительной авиации.

— Такая учеба может занимать годы. Как этот процесс ускорят?

— Базовый курс обучения длится по формуле 9+3 месяца. Девять месяцев базовой подготовки и три месяца специального курса для действий в условиях насыщенной противовоздушной обороны. То есть год.

Здесь командование Воздушных сил объявило о том, что будут учиться пилоты, имеющие высокий боевой опыт. А если быть честным, то это самый большой в мире реальный боевой опыт. Тогда эту программу можно сократить до шести месяцев путем того, что пилоты будут учиться сокращенно, без выходных. Но даже шесть месяцев — довольно значительный срок.

Фото: president.gov.ua

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