"Янголи Азову" після заяви Прокопенка не розуміють, хто лікуватиме поранених бійців ЗСУ

Евакуація пораненого. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Патронатна служба "Янголи Азову", що опікується лікуванням та реабілітацією поранених героїв України, розмістила звернення до Дениса "Редиса" Прокопенка з вимогою роз'яснити ситуацію з подальшим лікуванням бійців. У патронатній службі не розуміють, хто буде опікуватись пораненими після останніх заяв Прокопенка.

Про це йдеться у зверненні "Янголів Азову".

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Заява "Янголів Азову". Фото: Скриншот

Річ у тому, що 12 бригада спеціального призначення "Азов" запустила власну окрему службу супроводу бійців. Про це патронатна служба дізналась з повідомлення Дениса Прокопенка.

За його словами, тепер саме вона буде надавати допомогу пораненим, ховати загиблих і допомагати родинам. Проте саме "Янголи Азову" багато років боролися за створення окремих служб, подібних до своєї, у кожному бойовому підрозділі.

У патронатній службі не розуміють, хто тепер буде опікуватись пораненими після подібних заяв, адже до "Янголів Азову" ніхто з 12-ї бригади не звертався. Тому не відомо, з якого часу, наприклад, будуть передаватись особисті справи поранених: з 2014 року чи з моменту створення власної служби.

"Янголи Азову" запевняють всі родини поранених, що в жодному разі не кинуть їх і доведуть медичну реабілітацію та лікування героїв до кінця.

За даними "Янголів Азову", за роки повномасштабного вторгнення вони пролікували у кращих медзакладах України та Європи понад дві тисячі "азовців", сотні отримали сучасні протези, допомогу в реабілітації після поранень отримали понад 1,5 тисячі бійців.