"Ангелы Азову" после заявления Прокопенко не понимают, кто будет лечить раненых бойцов ВСУ

Эвакуация раненого. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Патронатная служба "Ангелы Азова", которая занимается лечением и реабилитацией раненых героев Украины, разместила обращение к Денису "Редису" Прокопенко с требованием разъяснить ситуацию с последующим лечением бойцов. В патронатной службе не понимают, кто будет заботиться о раненых после последних заявлений Прокопенко.

Об этом говорится в обращении "Ангелов Азова".

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Заявление "Ангелов Азова". Фото: Скриншот

Дело в том, что 12-я бригада специального назначения "Азов" запустила собственную отдельную службу сопровождения бойцов. Об этом патронатная служба узнала из сообщения Дениса Прокопенко.

По его словам, теперь именно она будет оказывать помощь раненым, хоронить погибших и помогать семьям. Однако именно "Ангелы Азова" многие годы боролись за создание отдельных служб, подобных своей, в каждом боевом подразделении.

В патронатной службе не понимают, кто теперь будет заботиться о раненых после подобных заявлений, ведь в "Ангелы Азова" никто из 12-й бригады не обращался. Поэтому неизвестно, с каких пор, например, будут передаваться личные дела раненых: с 2014 года или с момента создания собственной службы.

"Ангелы Азова" заверили все семьи раненых, что ни в коем случае не бросят их и доведут медицинскую реабилитацию и лечение героев до конца.

По данным "Ангелов Азова", за годы полномасштабного вторжения они пролечили в лучших медучреждениях Украины и Европы более двух тысяч "азовцев", сотни получили современные протезы, помощь в реабилитации после ранений получили более 1,5 тысяч бойцов.