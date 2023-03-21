Японія передасть Україні кошти на нелетальну зброю: деталі зустрічі Зеленського та Фуміо Кішіди

Фуміо Кішіда та Володимир Зеленський

У вівторок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який прибув з візитом у Київ. Внаслідок перемовин стало відомо, що Японія виділить Україні кошти на нелетальну зброю.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента.

Військова допомога від Японії

Японська влада ухвалила рішення виділити 30 мільйонів доларів на постачання Україні нелетальних озброєнь через трастовий фонд НАТО. А також надати додаткові $470 млн односторонньої грантової допомоги на енергетичний та інші сектори нашої держави.

"Японія й далі підтримуватиме Україну, доки мир не повернеться на її прекрасну землю", — сказав Фуміо Кішіда.

Голова уряду Японії зазначив, що агресія росії підриває всі основи світового порядку й порушує норми міжнародного права.

За словами Фуміо Кішіди, Японія співпрацює з Україною в питанні запровадження санкцій стосовно рф.

Також під час зустрічі в Києві було обговорено намагання росії посилити свої агресивні дії. У цьому контексті сторони обговорили нагальні безпекові потреби України й домовилися продовжувати діалог щодо розширення безпекової взаємодії.

Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішіді за вагому підтримку України: безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну.

Нагадаємо, під час свого візиту до України, Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.