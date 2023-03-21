Япония передаст Украине средства на нелетальное оружие: подробности встречи Зеленского и Кишиды

Фумио Кишида и Владимир Зеленский

Во вторник, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Киев премьер-министром Японии Фумио Кишидой. В результате переговоров стало известно, что Япония выделит Украине средства на нелетальное оружие.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Военная помощь от Японии

Японские власти приняли решение выделить 30 миллионов долларов на поставку Украине нелетальных вооружений через трастовый фонд НАТО. А также предоставить дополнительные $470 млн. односторонней грантовой помощи на энергетический и другие секторы нашего государства.

"Япония и дальше будет поддерживать Украину, пока мир не вернется на ее прекрасную землю", — сказал Фумио Кишида.

Глава правительства Японии отметил, что агрессия россии подрывает все основы мирового порядка и нарушает нормы международного права.

По словам Фумио Кишиды, Япония сотрудничает с Украиной в вопросе введения санкций в отношении россии.

Также во время встречи в Киеве были обсуждены попытки россии усилить свои агрессивные действия. В этом контексте стороны обсудили насущные потребности Украины и договорились продолжать диалог по расширению взаимодействия безопасности.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил Фумио Кишиди за весомую поддержку Украины: безопасность, экономическую, политическую, санкционную, гуманитарную.

Напомним, во время своего визита в Украину Премьер-министр Японии Фумио Кишида посетил Бучу. Он увидел последствия зверств россиян в городе.