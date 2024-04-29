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Йдуть, бо втомились — у 5-й ОШБр розповіли, чому військові залишають поле бою

29 квітня 2024 14:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Йдуть, бо втомились — у 5-й ОШБр розповіли, чому військові залишають поле бою
Замкомбата 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Досить велика частина військовослужбовців самовільно залишають військові частини через неможливість нормально відпочити. Люди, які воюють рік чи більше живуть в невідомості, адже не знають, будуть виводити бригаду на ротацію чи ні. 

Про це розповів замкомбата 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер в інтерв'ю УП

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Чому військові йдуть у СЗЧ 

Онуфер розповів, що досить багато людей ідуть в СЗЧ через відсутність нормального відпочинку або ж це люди, які мають якісь залежності. За його словами, на це дуже впливає невизначеність, адже ніхто не знає, скільки потрібно воювати. 

"Приходить людина, пів року воює, рік воює, питає: "Коли буде ротація?". А йому ніхто чітко сказати не може, бо в командування немає розуміння, будуть виводити бригаду чи ні", — пояснив військовий. 

Він додав, коли побратими говорять, що хочуть самовільно піти, їх переконують і наводять безліч аргументів, зокрема, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Не допомагають навіть історії про те, що військових, які втекли через декілька місяців знайшли. Якщо людина налаштована, її ніщо не зупинить.

Крім того, через неможливість повноцінно відпочити є втрати серед ідейних та мотивованих бійців, які б ніколи не пішли в СЗЧ.

"Серед причин також те, що хтось не зміг знайти спільну мову з командуванням, має сімейні проблеми або втратив здоров'я і вважає себе непридатним. Деякі кажуть, що у них все болить і вони не можуть іти в окоп. А по документах він придатний, ми не можемо його звільнити від бойових задач, тоді він каже: "Все, вас не цікавить мій стан здоров'я, я піду в СЗЧ", — розповідає заступник командира батальйону. 

Він підсумував, що в основному в СЗЧ йдуть ті, хто з особистих причин не хочуть виконувати завдання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що таке СЗЧ і яка за це відповідальність в Україні.

Також ми повідомляли, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК впродовж 60 днів.

військові
війна в Україні
СЗЧ
фронт

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