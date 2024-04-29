Уходят, потому что устали — в 5-й ОШБр рассказали, почему военные покидают поле боя

Замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер. Фото: УП

Достаточно большая часть военнослужащих самовольно покидают воинские части из-за невозможности нормально отдохнуть. Люди, которые воюют год или больше, живут в неизвестности, ведь не знают, будут выводить бригаду на ротацию или нет.

Об этом рассказал замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер в интервью УП.

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Онуфер рассказал, что достаточно много людей идут в СОЧ из-за отсутствия нормального отдыха или это люди, которые имеют какие-то зависимости. По его словам, на это оказывает большое влияние неопределенность, ведь никто не знает, сколько нужно воевать.

"Приходит человек, полгода воюет, год воюет, спрашивает: "Когда будет ротация?". А ему никто четко сказать не может, потому что у командования нет понимания, будут выводить бригаду или нет", — объяснил военный.

Он добавил, когда собратья говорят, что хотят самовольно уйти, их убеждают и приводят множество аргументов, в частности, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Не помогают даже истории о том, что сбежавших военных через несколько месяцев нашли. Если человек настроен, его ничто не остановит.

Кроме того, из-за невозможности полноценно отдохнуть есть потери среди идейных и мотивированных бойцов, которые никогда не пошли в СОЧ.

"Среди причин также то, что кто-то не смог найти общий язык с командованием, имеет семейные проблемы или потерял здоровье и считает себя непригодным. Некоторые говорят, что у них все болит и они не могут идти в окоп. А по документам он пригоден. Мы не можем его освободить от боевых задач, тогда он говорит: "Все, вас не интересует мое состояние здоровья, я уйду в СОЧ", — рассказывает заместитель командира батальона.

Он подытожил, что в основном в СОЧ идут те, кто по личным причинам не хотят выполнять задачи.

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