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Ідуть у запій прямо на вокзалах: стала відома доля "вагнерівців" після розпуску бригад

26 липня 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ідуть у запій прямо на вокзалах: стала відома доля "вагнерівців" після розпуску бригад
Бойовики ПВК "Вагнера". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бойовики ПВК "Вагнер", які перебували в Білорусі, почали масово йти відпустки. Втім, більшість військових не доїжджають додому і йдуть у запій прямо на вокзалах.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення із чатів родичів.

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Ваґнерівці йдуть у запій прямо на вокзалах

За словами деяких учасників чатів, багато бійців повернулися додому не в кращому стані, дехто навіть потрапив до лікарні через надмірне вживання алкоголю. Згідно з повідомленнями, половина команд ПВК “Вагнера” була розпущена, а найдосвідченіші бійці залишилися на базі в Білорусі для подальшої військової підготовки та подальшого спрямування до Сирії та Африки.

Рідні говорять про те, що умови перебування в Білорусі хороші – бійці отримують якісне харчування та гідне розміщення. Жартівливо зазначається, що багато хто з них вжив більше консервованого м'яса, ніж за все попереднє життя.

На відміну від інших баз дружини бійців можуть відвідувати їх у Білорусі. У чатах також обговорюється анекдотичний образ "баба Зіна", який став символом інтересу до місцевих продавчинь, ймовірно, дружин співробітників місцевих спецслужб.

Тим часом у Росії зростає кількість інцидентів за участю повернутих "вагнерівців". У різних регіонах країни вони стають учасниками злочинів від вбивства до сексуальних порушень. Зазначається, що деяким із них вдається уникнути відповідальності завдяки їхній військовій службі, зокрема, участі у бойових діях.

Нагадаємо, що під час візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Санкт-Петербурга президент РФ Володимир Путін висловив побоювання щодо потенційних ризиків, пов'язаних із групою "Вагнер". При цьому Лукашенко хоче захопити владу над вагнерівцями, щоб давити на Путіна.

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