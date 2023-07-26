Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Уходят в запой прямо на вокзалах: стала известна судьба "вагнеровцов" после роспуска бригад arrow

Уходят в запой прямо на вокзалах: стала известна судьба "вагнеровцов" после роспуска бригад

26 июля 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Уходят в запой прямо на вокзалах: стала известна судьба "вагнеровцов" после роспуска бригад
Боевики ЧВК "Вагнера". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Боевики ЧВК "Вагнер", находившиеся в Беларуси, начали массово уходить отпуска. Впрочем, большинство военных не доезжают домой и уходят в запой прямо на вокзалах.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщения из чатов родственников.

Читайте также:

Вагнеровцы уходят в запой прямо на вокзалах

По словам некоторых участников чатов, многие бойцы вернулись домой не в лучшем состоянии, некоторые даже попали в больницу из-за чрезмерного употребления алкоголя. Согласно сообщениям, половина команд ЧВК “Вагнера” была распущена, а наиболее опытные бойцы остались на базе в Беларуси для дальнейшей военной подготовки и последующего направления в Сирию и Африку.

Родные говорят о том, что условия пребывания в Беларуси хорошие – бойцы получают качественное питание и достойное размещение. Шутливо отмечается, что многие из них употребили больше консервированного мяса, чем за всю предыдущую жизнь. 

В отличие от других баз, жены бойцов могут посещать их в Беларуси. В чатах также обсуждается анекдотический образ "баба Зина", который стал символом интереса к местным продавщицам, предположительно, женам сотрудников местных спецслужб.

Тем временем, в России растет число инцидентов с участием возвращенных "вагнеровцев". В различных регионах страны они становятся участниками преступлений, от убийства до сексуальных нарушений. Отмечается, что некоторым из них удается избежать ответственности благодаря их военной службе, в частности, участию в боевых действиях.

Напомним, что в ходе визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург президент РФ Владимир Путин выразил опасения относительно потенциальных рисков, связанных с группой "Вагнер". При этом Лукашенко хочет захватить власть над вагнеровцами, чтобы давить на Путина.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз