Боевики ЧВК "Вагнера". Фото: росСМИ

Боевики ЧВК "Вагнер", находившиеся в Беларуси, начали массово уходить отпуска. Впрочем, большинство военных не доезжают домой и уходят в запой прямо на вокзалах.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщения из чатов родственников.

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Вагнеровцы уходят в запой прямо на вокзалах

По словам некоторых участников чатов, многие бойцы вернулись домой не в лучшем состоянии, некоторые даже попали в больницу из-за чрезмерного употребления алкоголя. Согласно сообщениям, половина команд ЧВК “Вагнера” была распущена, а наиболее опытные бойцы остались на базе в Беларуси для дальнейшей военной подготовки и последующего направления в Сирию и Африку.

Родные говорят о том, что условия пребывания в Беларуси хорошие – бойцы получают качественное питание и достойное размещение. Шутливо отмечается, что многие из них употребили больше консервированного мяса, чем за всю предыдущую жизнь.

В отличие от других баз, жены бойцов могут посещать их в Беларуси. В чатах также обсуждается анекдотический образ "баба Зина", который стал символом интереса к местным продавщицам, предположительно, женам сотрудников местных спецслужб.

Тем временем, в России растет число инцидентов с участием возвращенных "вагнеровцев". В различных регионах страны они становятся участниками преступлений, от убийства до сексуальных нарушений. Отмечается, что некоторым из них удается избежать ответственности благодаря их военной службе, в частности, участию в боевых действиях.

Напомним, что в ходе визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург президент РФ Владимир Путин выразил опасения относительно потенциальных рисков, связанных с группой "Вагнер". При этом Лукашенко хочет захватить власть над вагнеровцами, чтобы давить на Путина.