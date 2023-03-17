Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Є країни, які підтримують затяжну війну в Україні — Данілов arrow

Є країни, які підтримують затяжну війну в Україні — Данілов

17 березня 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Секретар РНБО Олексій Данілов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Є країни, які підтримують затяжну війну в Україні. Це не тільки рф, яка має підтримку від деяких інших країн, які також мають свої власні інтереси та вигоди.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте також:

Підтримка затяжної війни

За словами Данилова, необхідно розуміти, що надія росії на тривале просування їхніх власних інтересів може бути обмежена, оскільки їх внутрішній потенціал перебуває на межі, і їм потрібна допомога інших країн.

Іран є однією з таких країн, що надає росії військову допомогу, а є й інші країни, які знаходяться в ризиковій зоні. Росія також сподівається на підтримку від Китаю, але незрозуміло, який інтерес може бути у Китаю у допомозі росії, враховуючи його шлях розвитку.

"Ми вважаємо, що Китай — це окрема країна, вона не буде спільником рф. Тому що ці країни, які спільно з росією починають брати участь у цих речах, є спільниками у вбивстві цивільного населення. Путін під час цієї гарячої фази війни саме з 24 лютого вбив 500 наших дітей", зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається відвідати росію. За словами офіційного представника китайського Міністерства закордонних справ, лідер хоче закликати до миру та переговорів у рамках вирішення міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:41 Тайсон Ф'юрі вибрав тренера для підготовки до бою проти Усика

12:36 Дорофєєва через хворобу перенесла концерт у Луцьку та повідомила про свій стан здоров'я

12:36У Києві змінять комендантську годину

Новина з фото

12:34 Російські літаки обстріляли Авдіївку: деталі

12:23 Безробіття в Україні: скільки зараз платять і коли допомогу можна втратити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

12:21 Правоохоронці провели обшуки у справі щодо мільярдного контракту на закупівлю "швидких"

12:13 Китай назвав причину візиту Сі Цзіньпіна до рф

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

12:06 На Одещині затримали колаборанта з Херсона

11:57Словаччина передасть 13 літаків МіГ-29 Україні

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Новина з відео

08:54 На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:36 Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести

Новина з відео

08:32 "Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті

Новина з відео

07:43 Окупанти при відступі мінують гаджети, — Центр нацспротиву

Новина з відео

06:50 Йовічевич розповів про причини ганебного розгрому від "Феєнорда"

Новина з відео

22:21Настане день, і для росії буде створено трибунал, — звернення Зеленського

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Актуальне по темі

None 17 Березень 12:41

Тайсон Ф'юрі вибрав тренера для підготовки до бою проти Усика

None 17 Березень 12:41

Дорофєєва через хворобу перенесла концерт у Луцьку та повідомила про свій стан здоров'я

None 17 Березень 12:37

У Києві змінять комендантську годину

None 17 Березень 12:25

Безробіття в Україні: скільки зараз платять і коли допомогу можна втратити

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB