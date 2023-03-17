Є країни, які підтримують затяжну війну в Україні — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов

Є країни, які підтримують затяжну війну в Україні. Це не тільки рф, яка має підтримку від деяких інших країн, які також мають свої власні інтереси та вигоди.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Підтримка затяжної війни

За словами Данилова, необхідно розуміти, що надія росії на тривале просування їхніх власних інтересів може бути обмежена, оскільки їх внутрішній потенціал перебуває на межі, і їм потрібна допомога інших країн.

Іран є однією з таких країн, що надає росії військову допомогу, а є й інші країни, які знаходяться в ризиковій зоні. Росія також сподівається на підтримку від Китаю, але незрозуміло, який інтерес може бути у Китаю у допомозі росії, враховуючи його шлях розвитку.

"Ми вважаємо, що Китай — це окрема країна, вона не буде спільником рф. Тому що ці країни, які спільно з росією починають брати участь у цих речах, є спільниками у вбивстві цивільного населення. Путін під час цієї гарячої фази війни саме з 24 лютого вбив 500 наших дітей", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається відвідати росію. За словами офіційного представника китайського Міністерства закордонних справ, лідер хоче закликати до миру та переговорів у рамках вирішення міжнародних та регіональних питань, включаючи війну в Україні.