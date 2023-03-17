Есть страны, которые поддерживают затяжную войну в Украине, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов

Есть страны, которые поддерживают затяжную войну в Украине. Это не только рф, которая имеет поддержку от некоторых других стран, которые также имеют свои собственные интересы и выгоды.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

Поддержка затяжной войны

По словам Данилова, необходимо понимать, что надежда рф на длительное продвижение их собственных интересов может быть ограничена, так как их внутренний потенциал находится на пределе, и им нужна помощь других стран.

Иран является одной из таких стран, предоставляя россии военную помощь, а есть и другие страны, которые находятся в рисковой зоне. Россия также надеется на поддержку от Китая, но непонятно, какой интерес может быть у Китая в помощи россии, учитывая его собственный путь развития.

"Мы считаем, что Китай — это отдельная страна, она не будет сообщником россии. Потому что эти страны, которые совместно с Россией начинают участвовать в этих вещах, являются сообщниками в убийстве гражданского населения. Путин во время этой горячей фазы войны именно с 24 февраля убил 500 наших детей", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин собирается посетить россию. По словам официального представителя китайского Министерства иностранных дел, лидер хочет призывать к миру и переговорам в рамках решения международных и региональных вопросов, включая войну в Украине.