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Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

12 лютого 2023 21:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський розповів про санкції проти атомників
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 200 осіб, які працюють на російську атомну сферу. Україна робить все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти рф за війну.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

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Слова Зеленського

"Це непросто. Є певний опір. Але був час, коли й інші обмеження проти росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже діють — наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з росії", — сказав український лідер.

Також Зеленський зазначив, що всі елементи російської системи, залучені у війні, забезпечення терору та фінансування агресії, мають бути ізольовані від світової системи.

Нагадаємо, у зв'язку з новим пакетом санкцій, який включає європейське ембарго та граничну "стелю цін" на нафту, росія з березня 2023 року планує скоротити видобуток "чорного золота".

Також ми писали, що росія минулого року зробила рекордні інвестиції у спробі пережити західні санкції через війну, розв'язану в Україні. Проте економісти сходяться на думці, що ефект від витрат тимчасовий і 2023 року він, найімовірніше, закінчиться.

Також ми писали, що швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи понад 19 млрд доларів. Сума становить третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.

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