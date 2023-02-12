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Есть сопротивление: Зеленский рассказал про атомные санкции против рф

12 февраля 2023 21:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский рассказал про санкции против атомщиков
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 лиц, которые работают на российскую атомную сферу. Украина делает все, что чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против рф за войну.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

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Слова Зеленского

"Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против россии казались непростыми для реализации. Сдавались. Сейчас они уже действуют например, по нефти и нефтепродуктам из рф", — сказал украинский лидер.

Также Зеленский указал, что все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы.

Напомним, в связи с новым пакетом санкций, который включает европейское эмбарго и предельный "потолок цен" на нефть, россия с марта 2023 года планирует сократить добычу "черного золота".

Также мы писали, что россия в прошлом году сделала рекордные инвестиции в попытке пережить западные санкции из-за войны, развязанной в Украине. Однако экономисты сходятся во мнении, что эффект от затрат временный и в 2023 году он, скорее всего, закончится.

Также мы писали, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на более 19 млрд долларов. Сумма составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.

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