Подоляк розповів про небажання рф визнати свої злочини

"Єдиний вихід — перемога": Подоляк про небажання рф відповідати за свої злочини
Росія не хоче йти з окупованих територій та відповідати за власні злочини. Єдиний вихід для України — це перемога у цій війні.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Заява Подоляка
За словами радника, у своїй періодичній риториці про "мир і переговори" влада рф заявляє, що не має наміру залишати територію України та відповідати за свої злочини.
"Це ще один доказ того, що про жодні переговори й мови не може бути. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а рф буде злочинно панувати над світом", — заявив Подоляк.
Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк говорив про те, що російська федерація на чолі з володимиром путіним показує своїми діями, що не готова до миру. Все свідчить про ескалацію ситуації.
За словами Подоляка, росія постійно обстрілює українські міста, нарощує озброєння, перекидає війська на різні напрямки і примусово мобілізує російських громадян. Це свідчить про те, що москва не готова до миру.