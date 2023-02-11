Подоляк розповів про небажання рф визнати свої злочини

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

Росія не хоче йти з окупованих територій та відповідати за власні злочини. Єдиний вихід для України — це перемога у цій війні.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Заява Подоляка

За словами радника, у своїй періодичній риториці про "мир і переговори" влада рф заявляє, що не має наміру залишати територію України та відповідати за свої злочини.

"Це ще один доказ того, що про жодні переговори й мови не може бути. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а рф буде злочинно панувати над світом", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк говорив про те, що російська федерація на чолі з володимиром путіним показує своїми діями, що не готова до миру. Все свідчить про ескалацію ситуації.

За словами Подоляка, росія постійно обстрілює українські міста, нарощує озброєння, перекидає війська на різні напрямки і примусово мобілізує російських громадян. Це свідчить про те, що москва не готова до миру.