Подоляк рассказал про нежелание рф признать свои преступления

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк

Россия не хочет уходить с оккупированных территорий и отвечать за собственные преступления. Единственный выход для Украины — это победа в этой войне.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Заявление Подоляка

По словам советника, в своей периодической риторике о "мире и переговорах" власти рф заявляют, что не намерены покидать территорию Украины и отвечать за свои преступления.

"Это еще одно доказательство того, что ни о каких переговорах и речи не может быть. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а рф будет преступно господствовать над миром", — заявил Подоляк.

Напомним, что ранее Михаил Подоляк говорил о том, что российская федерация во главе с владимиром путиным показывает своими действиями, что не готова к миру. Все указывает на эскалацию ситуации.

По словам Подоляка, рф постоянно обстреливает украинские города, наращивает вооружение, перебрасывает войска на разные направления и принудительно мобилизирует российских граждан. Это свидетельствует о том, что москва не готова к миру.