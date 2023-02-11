Подоляк рассказал про нежелание рф признать свои преступления

"Единственный выход — победа": Подоляк про нежелание рф отвечать за свои преступления
Россия не хочет уходить с оккупированных территорий и отвечать за собственные преступления. Единственный выход для Украины — это победа в этой войне.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Заявление Подоляка
По словам советника, в своей периодической риторике о "мире и переговорах" власти рф заявляют, что не намерены покидать территорию Украины и отвечать за свои преступления.
"Это еще одно доказательство того, что ни о каких переговорах и речи не может быть. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а рф будет преступно господствовать над миром", — заявил Подоляк.
Напомним, что ранее Михаил Подоляк говорил о том, что российская федерация во главе с владимиром путиным показывает своими действиями, что не готова к миру. Все указывает на эскалацию ситуации.
По словам Подоляка, рф постоянно обстреливает украинские города, наращивает вооружение, перебрасывает войска на разные направления и принудительно мобилизирует российских граждан. Это свидетельствует о том, что москва не готова к миру.