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Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю та погрожує потужною атакою

31 жовтня 2023 16:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю та погрожує потужною атакою
Військові Ємену на марші. Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військові Ємену оголосили про запуск ракет і дронів у напрямку Ізраїлю, формально заявивши про початок війни. Генерал Ємену Яхья Саріє Ану підтвердив цю інформацію.

Про це йдеться у заяві Ях'ї Саріє Ану.

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"Наші військові сили здійснили значний удар, використовуючи балістичні та крилаті ракети, а також безліч дронів, цілячись у різні об'єкти в Ізраїлі. Ми посилюватимемо наші атаки за допомогою ракет і дронів до моменту припинення агресивних дій з боку Ізраїлю", — сказав генерал.

Крім того, Яну підтвердив запуск ракет у напрямку Ізраїлю, серед яких - безліч балістичних і крилатих ракет. На додаток до ракет, були використані дрони. Вони націлювалися на точки інтересу в окупованих регіонах.

Генерал підкреслив, що атаки стануть ще точнішими і продовжуватимуться доти, доки Ізраїль не припинить свої дії. При цьому він зазначив, що атаки будуть йти до завершення операцій ЦАХАЛу у Газі.

Нагадаємо, що ізраїльські оборонні сили (ЦАХАЛ) розпочали операцію на території Сектору Газа, зіткнувшись із бойовиками ХАМАСу в підземних тунелях. У цій мережі тунелів було знайдено та знищено військову техніку противника.

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