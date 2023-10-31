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Йемен официально объявил войну Израилю и угрожает мощной атакой

31 октября 2023 16:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Йемен официально объявил войну Израилю и угрожает мощной атакой
Военные Йемена на маршировании. Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военные Йемена объявили о запуске ракет и дронов в направлении Израиля, формально заявив о начале войны. Генерал Йемена Яхья Сарие Ану подтвердил эту информацию.

Об этом говорится в заявлении Яхьи Сарие Ану.

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"Наши военные силы осуществили значительный удар, используя баллистические и крылатые ракеты, а также множество дронов, целясь в различные объекты в Израиле. Мы будем усиливать наши атаки с помощью ракет и дронов до момента прекращения агрессивных действий со стороны Израиля", — сказал генерал.

Кроме того Яну подтвердил запуск ракет в направлении Израиля, среди которых - множество баллистических и крылатых ракет. В дополнение к ракетам, были использованы дроны. Они нацеливались на точки интереса в оккупированных регионах. 

Генерал подчеркнул, что атаки станут еще более точными и будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит свои действия. При этом он указал, что атаки будут идти до завершения операций ЦАХАЛа в Газе.

Напомним, что израильские оборонительные силы (ЦАХАЛ) начали операцию на территории Сектора Газа, столкнувшись с боевиками ХАМАСа в подземных тоннелях. В этой сети тоннелей была найдена и уничтожена военная техника противника.

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