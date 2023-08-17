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Єрмак розповів нові подробиці щодо української версії формули миру

17 серпня 2023 23:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єрмак розповів нові подробиці щодо української версії формули миру
Єрмак на засіданні щодо формули миру. Фото: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна продовжує працювати над формуванням повноцінної угоди щодо укладення миру. Це вимагає максимум дипломатичних зусиль.

Про новий крок у розробці формули миру на своїй сторінці у Twitter написав Андрій Єрмак.

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"Робота з партнерами щодо Формули миру триває. Провели установче засідання робочої групи, яка працюватиме над реалізацією дев’ятого пункту Формули — "Недопущення ескалації війни та  повторення агресії", — говориться у повідомленні.

Також ми розповідали, що у суботу, 8 липня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

Нагадуємо, що обстріл Одеси демонструє прагнення РФ послабити Захід. Попри санкції, окупанти продовжують використовувати озброєння, яке неможливо виготовляти без іноземних компонентів. 

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