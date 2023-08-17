Ермак рассказал новые подробности по поводу украинской версии формулы мира

Ермак на заседании по формуле мира. Фото: Twitter

Украина продолжает работать над формированием полноценного соглашения по заключению мира. Это требует максимум дипломатических усилий.

О новом шаге в разработке формулы мира на своей странице в Twitter написал Андрей Ермак.

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"Работа с партнерами по Формуле мира продолжается. Провели учредительное заседание рабочей группы, которая будет работать над реализацией девятого пункта Формулы — "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии", — говорится в сообщении.

Также мы рассказывали, что в субботу, 8 июля, Украина вернула на родину пятерых защитников "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что обстрел Одессы демонстрирует стремление РФ ослабить Запад. Несмотря на санкции, оккупанты продолжают использовать вооружение, которое невозможно производить без иностранных компонентов.