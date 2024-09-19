Єрмак закликав до відповідальності Росії на конференції щодо відновлення справедливості

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак взяв участь у тематичній конференції, присвяченій реалізації сьомого пункту Формули миру "Відновлення справедливості". Він закликав до відповідальності Росії за страти українських військових.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Конференція щодо відновлення справедливості

За словами Єрмака, захід відбувся в онлайн-форматі за участі представників близько 60 країн-партнерів і міжнародних організацій. Україну представляли також генпрокурор Андрій Костін, заступники Єрмака Ігор Жовква та Ірина Мудра, радники Дарія Зарівна й Олександр Бевз.

Конференція, присвячена реалізації сьомого пункту Формули миру "Відновлення справедливості". Фото: t.me/ermaka2022

"Згадав про жорстокість, з якою поводяться з нашими військовополоненими. Варварські страти — це не поодинокі випадки. Це система, яку слід зупинити. Воєнні злочини та злочини проти людяності, які чинить РФ, є наслідком злочину агресії. Тому без відновлення справедливості неможливо досягти тривалого миру", — наголосив керівник ОП.

Він зазначив, що Росія має бути притягнута до відповідальності та відшкодувати всі завдані збитки. За його словами, Україна працює разом з міжнародною спільнотою, щоб це стало реальністю.