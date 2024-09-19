Ермак призвал к ответственности России на конференции по восстановлению справедливости

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие в тематической конференции, посвященной реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". Он призвал к ответственности России за казни украинских военных.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Конференция по восстановлению справедливости

По словам Ермака, мероприятие состоялось в онлайн-формате с участием представителей около 60 стран-партнеров и международных организаций. Украину представляли также генпрокурор Андрей Костин, заместители Ермака Игорь Жовква и Ирина Мудрая, советники Дарья Заривна и Александр Бевз.

Конференция, посвященная реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". Фото: t.me/ermaka2022

"Вспомнил о жестокости, с которой обращаются с нашими военнопленными. Варварские казни — это не единичные случаи. Это система, которую следует остановить. Военные преступления и преступления против человечности, которые совершает РФ, являются следствием преступления агрессии. Поэтому без восстановления справедливости невозможно достичь длительного мира", — подчеркнул руководитель ОП.

Он отметил, что Россия должна быть привлечена к ответственности и возместить все нанесенные убытки. По его словам, Украина работает вместе с международным сообществом, чтобы это стало реальностью.