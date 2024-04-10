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ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії — з чого складатиметься

10 квітня 2024 05:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які санкції підготував Євросоюз проти Росії
Європейські прапори перед будівлею Берлаймонт Європейської комісії. Фото: SCANPIX/EPA/JULIEN WARNAND
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Цієї весни буде ухвалений черговий — 14-й — пакет економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Документ — на стадії підготовки. 

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише  "Радіо Свобода".  

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У 14-му пакеті будуть обмеження у морському секторі. Оскільки Росія, за словами Домбровскіса, намагається порушити верхню межу цін на експорт нафти. В ЄС також думають, як зупинити Росію, аби вона не обходила санкції через західні дочірні компанії.

"З точки зору ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями", —  зазначив Валдіс Домбровскіс.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії вважає, що Росія досить швидко налагодила нові торгові шляхи: активізувала торгівлю з країнами, які не вводять санкції, такими як Китай, Індія, деякими державами Близького Сходу.  

Нагадаємо, 5 квітня Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів. 

Раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у Росії працює близько 100 іноземних банків.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
Єврокомісія

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