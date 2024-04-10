Які санкції підготував Євросоюз проти Росії

Європейські прапори перед будівлею Берлаймонт Європейської комісії. Фото: SCANPIX/EPA/JULIEN WARNAND

Цієї весни буде ухвалений черговий — 14-й — пакет економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Документ — на стадії підготовки.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише "Радіо Свобода".

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У 14-му пакеті будуть обмеження у морському секторі. Оскільки Росія, за словами Домбровскіса, намагається порушити верхню межу цін на експорт нафти. В ЄС також думають, як зупинити Росію, аби вона не обходила санкції через західні дочірні компанії.

"З точки зору ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями", — зазначив Валдіс Домбровскіс.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії вважає, що Росія досить швидко налагодила нові торгові шляхи: активізувала торгівлю з країнами, які не вводять санкції, такими як Китай, Індія, деякими державами Близького Сходу.

Нагадаємо, 5 квітня Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів.

Раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у Росії працює близько 100 іноземних банків.