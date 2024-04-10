Какие санкции подготовил Евросоюз против России

Европейские флаги перед зданием Берлаймонт Европейской комиссии. Фото: SCANPIX/EPA/JULIEN WARNAND

Этой весной будет принят очередной – 14-й – пакет экономических санкций Европейского Союза против России. Документ — на стадии подготовки.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет "Радио Свобода".

Читайте также:

В Евросоюзе рассуждают, что делать, чтобы Россия не обходила санкции

В 14-м пакете будут ограничения для морского сектора. Поскольку Россия, по словам Домбровскиса, пытается нарушить верхний предел цен на экспорт нефти. В ЕС также думают, как остановить Россию, чтобы она не обходила санкции с помощью западных дочерних компаний.

"С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, совершаемые этими дочерними компаниями", — отметил Валдис Домбровскис.

В то же время, вице-президент Еврокомиссии считает, что Россия достаточно быстро наладила новые торговые пути: активизировала торговлю со странами, которые не вводят санкции, такими как Китай, Индия, некоторыми государствами Ближнего Востока.

Напомним, 5 апреля Правительство Японии ввело новые санкции против России. В список вошли еще 164 категории товаров, в том числе литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы и моторное масло для автомобилей.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в России работает около 100 иностранных банков.