Какие санкции подготовил Евросоюз против России

ЕС готовит новый пакет санкций против России — из чего будет состоять
Этой весной будет принят очередной – 14-й – пакет экономических санкций Европейского Союза против России. Документ — на стадии подготовки.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет "Радио Свобода".
В Евросоюзе рассуждают, что делать, чтобы Россия не обходила санкции
В 14-м пакете будут ограничения для морского сектора. Поскольку Россия, по словам Домбровскиса, пытается нарушить верхний предел цен на экспорт нефти. В ЕС также думают, как остановить Россию, чтобы она не обходила санкции с помощью западных дочерних компаний.
"С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, сохраняющие влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, совершаемые этими дочерними компаниями", — отметил Валдис Домбровскис.
В то же время, вице-президент Еврокомиссии считает, что Россия достаточно быстро наладила новые торговые пути: активизировала торговлю со странами, которые не вводят санкции, такими как Китай, Индия, некоторыми государствами Ближнего Востока.
Напомним, 5 апреля Правительство Японии ввело новые санкции против России. В список вошли еще 164 категории товаров, в том числе литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы и моторное масло для автомобилей.
Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в России работает около 100 иностранных банков.
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