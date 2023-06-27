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ЄС просуватиме українську формулу миру, — Жозеп Боррель

27 червня 2023 03:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЄС просуватиме українську формулу миру, — Жозеп Боррель
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Європейський союз підтримуватиме українську формулу миру і просуватиме її у світі задля врегулювання ситуації.

Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Повідомляє сайт European Council.

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Українська формула миру

У Люксембурзі за підсумками Ради міністрів ЄС Жозеп Боррель сказав на пресконференції, що ЄС і надалі шукатиме варіанти задля тривалого миру для України.

"Ми підтвердили підтримку мирної формули, запропонованої Україною, і шукаємо якомога ширшої підтримки для неї. Це буде велика робота для Європейської служби, а також для мене, щоб добитися підтримки для України по всьому світу, підтримки для справедливого, чесного та тривалого миру", — заявив Боррель.

Зауважимо, у листопаді минулого року, Президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру. Вона містить 10 пунктів:

  • радіаційна та ядерна безпека,
  • продовольча безпека,
  • енергетична безпека,
  • звільнення всіх полонених і депортованих,
  • виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку,
  • виведення російських військ і припинення бойових дій,
  • справедливість,
  • екоцид, потреба негайного захисту природи,
  • недопущення ескалації,
  • фіксація закінчення війни.

Цей план спрямований на відновлення контролю Україною над своєю територією, звільнення полонених та притягнення до відповідальності військових злочинців.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував розширити Європейський фонд миру для допомоги Україні. Країна отримає фінансування у розмірі 3,5 млрд євро.

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