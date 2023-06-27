ЕС будет продвигать украинскую формулу мира, — Жозеп Боррель
Европейский союз будет поддерживать украинскую формулу мира и продвигать ее в мире для урегулирования ситуации.
Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Сообщает сайт European Council.
Украинская формула мира
В Люксембурге по итогам Совета министров ЕС Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции, что ЕС и дальше будет искать варианты для длительного мира для Украины.
"Мы подтвердили поддержку мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкой поддержки для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира", — заявил Боррель.
Отметим, что в ноябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира. Она содержит 10 пунктов:
- радиационная и ядерная безопасность,
- продовольственная безопасность,
- энергетическая безопасность,
- освобождение всех пленных и депортированных,
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,
- вывод русских войск и прекращение боевых действий,
- справедливость,
- экоцид, потребность немедленной защиты природы,
- недопущение эскалации,
- фиксация окончания войны
Этот план направлен на возобновление контроля над своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.
Напомним, Европейский Союз предложил расширить Европейский фонд мира для помощи Украине. Страна получит финансирование в размере 3,5 млрд. евро.