ЕС будет продвигать украинскую формулу мира, — Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Европейский союз будет поддерживать украинскую формулу мира и продвигать ее в мире для урегулирования ситуации.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Сообщает сайт European Council.

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Украинская формула мира

В Люксембурге по итогам Совета министров ЕС Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции, что ЕС и дальше будет искать варианты для длительного мира для Украины.

"Мы подтвердили поддержку мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкой поддержки для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира", — заявил Боррель.

Отметим, что в ноябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира. Она содержит 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность,

продовольственная безопасность,

энергетическая безопасность,

освобождение всех пленных и депортированных,

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,

вывод русских войск и прекращение боевых действий,

справедливость,

экоцид, потребность немедленной защиты природы,

недопущение эскалации,

фиксация окончания войны

Этот план направлен на возобновление контроля над своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Напомним, Европейский Союз предложил расширить Европейский фонд мира для помощи Украине. Страна получит финансирование в размере 3,5 млрд. евро.