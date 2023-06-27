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ЕС будет продвигать украинскую формулу мира, — Жозеп Боррель

27 июня 2023 03:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЕС будет продвигать украинскую формулу мира, — Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Европейский союз будет поддерживать украинскую формулу мира и продвигать ее в мире для урегулирования ситуации.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Сообщает сайт European Council.

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Украинская формула мира

В Люксембурге по итогам Совета министров ЕС Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции, что ЕС и дальше будет искать варианты для длительного мира для Украины.

"Мы подтвердили поддержку мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкой поддержки для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира", — заявил Боррель.

Отметим, что в ноябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира. Она содержит 10 пунктов:

  • радиационная и ядерная безопасность,
  • продовольственная безопасность,
  • энергетическая безопасность,
  • освобождение всех пленных и депортированных,
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,
  • вывод русских войск и прекращение боевых действий,
  • справедливость,
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы,
  • недопущение эскалации,
  • фиксация окончания войны

Этот план направлен на возобновление контроля над своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Напомним, Европейский Союз предложил расширить Европейский фонд мира для помощи Украине. Страна получит финансирование в размере 3,5 млрд. евро.

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