Європарламент визнав Лукашенка співучасником військових злочинів РФ в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Європарламент офіційно звинуватив білоруський режим під керівництвом Олександра Лукашенка у співпраці з російськими воєнними злочинами в Україні та зажадав створення окремого трибуналу для розгляду цього питання. Крім того, дипломати наголошують на ролі Лукашенка у порушеннях прав людини та репресіях проти білорусів.

Про це йдеться у резолюції Європейського парламенту.

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У повідомленні наголошується, що Європарламент стверджує, що білоруська сторона активно сприяла російським військовим діям в Україні.

У резолюції згадується, що Лукашенко брав активну участь у поширенні антиукраїнських настроїв та допустив використання білоруської території для агресії проти України, крім того, він здійснював постачання зброї російським збройним формуванням.

У документі також наголошується на тому, що Лукашенко та його режим є співучасниками агресії Росії проти України. Європарламент наполягає на введенні санкцій щодо Білорусі, подібних до заходів, вжитих проти Росії. Також депутати закликають Міжнародний кримінальний суд винести рішення про арешт Лукашенка та розширення списку білоруських посадових осіб, які піддаються санкціям з боку ЄС.

"Нелегітимний режим Лукашенко активно підтримує і став повним співучасником невиправданої агресивної війни Росії та воєнних злочинів проти України", — йдеться у документі.

Важливо зазначити, що, на думку європейських парламентаріїв, більшість мешканців Білорусі не схвалюють участі своєї країни у війні проти України. Деякі з білорусів навіть приєдналися до українських військових формувань для спротиву російській агресії.

Нагадаємо, що у вересні суд міста Санкт-Галлен у Швейцарії розпочне розгляд справи колишнього співробітника СОБР МВС Білорусі Юрія Гаравського. Він звинувачується у викраденні противників Олександра Лукашенка .