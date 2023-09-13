Европарламент признал Лукашенко соучастником военных преступлений РФ в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Европарламент официально обвинил белорусский режим под руководством Александра Лукашенко в сотрудничестве с российскими военными преступлениями в Украине и потребовал создания отдельного трибунала для рассмотрения этого вопроса. Кроме того, дипломаты подчеркивают роль Лукашенко в нарушениях прав человека и репрессиях против белорусов.

Об этом говорится в резолюции Европейского парламента.

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В сообщении указывается, что Европарламент утверждает, что белорусская сторона активно содействовала российским военным действиям на Украине.

В резолюции упоминается, что Лукашенко принимал активное участие в распространении антиукраинских настроений и допустил использование белорусской территории для агрессии против Украины, кроме того, он осуществлял поставки оружия российским вооруженным формированиям.

В документ также акцентируется внимание на том, что Лукашенко и его режим являются соучастниками агрессии России против Украины. Европарламент настаивает на введении санкций в отношении Беларуси, схожих с мерами, принятыми против России. Также депутаты призывают Международный уголовный суд вынести решение об аресте Лукашенко и расширении списка белорусских должностных лиц, подвергаемых санкциям со стороны ЕС.

"Нелегитимный режим Лукашенко активно поддерживает и стал полным соучастником неоправданной агрессивной войны России и военных преступлений против Украины", — говорится в документе.

Важно отметить, что, по мнению европейских парламентариев, большинство жителей Беларуси не одобряют участие своей страны в войне против Украины. Некоторые из белорусов даже присоединились к украинским военным формированиям для сопротивления российской агрессии.

Напомним, что в сентябре суд города Санкт-Галлен в Швейцарии приступит к рассмотрению дела бывшего сотрудника СОБР МВД Беларуси Юрия Гаравского. Он обвиняется в похищении противников Александра Лукашенко.