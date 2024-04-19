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Європейський виробник дронів відкрив ще один завод в Україні — скільки БпЛА вироблятиме

19 квітня 2024 13:03
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні відкрили ще один завод з виробництва дронів-розвідників
Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, генеральний директор Quantum Systems та міністр стратегічного розвитку України Олександр Камишін. Фото: Quantum Systems
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Німецький виробник БпЛА Quantum Systems відкрив ще одне виробництво дронів в Україні з потужністю до 1 000 БпЛА на рік. Відкриття заводу відбулося 18 квітня у присутності міністра стратегічного розвитку України Олександра Камишіна та віцеканцлера і федерального міністра з питань економіки та кліматичних питань Німеччини Роберта Хабека.

Про це повідомляє пресслужба Quantum Systems.

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"Безпілотники-розвідники Quantum Systems Vector експлуатуються в Україні з травня 2022 року. Наразі через German Enablement Initiative було надано 212 систем. До кінця року в Україну очікується поставка 500 безпілотників-розвідників Quantum Systems. Очікується, що нове виробниче підприємство збільшить виробничу потужність до 1 000 безпілотників на рік, включаючи виробництво запасних частин", — йдеться у пресрелізі компанії.

Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей.  Виробництво в Україні є четвертим заводом із семи локацій у всьому світі.

Очікується, що він збільшить виробничі потужності до 1 000 безпілотників на рік, включно з виробництвом запчастин. Quantum Systems інвестує у нове виробництво до шести мільйонів євро протягом наступних двох років.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості розповіли, скільки Україна витратить коштів на закупівлю озброєнь у 2024 році. Зокрема, країна має намір закупити частину зброї у вітчизняних виробників.

Ми також писали, що до ТОП-5 найбільших оборонних підприємств України за виторгом у 2024 році увійшли три приватні компанії. Їхній загальний виторг сягнув 55,4 млрд грн.

Німеччина
безпілотники
Олександр Камишін
оборонна сфера
дрони
виробництво

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