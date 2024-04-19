В Украине открыли еще один завод по производству дронов-разведчиков

Вице-канцлер Германии Роберт Хабэк, генеральный директор Quantum Systems и министр стратегического развития Украины Александр Камышин. Фото: Quantum Systems

Немецкий производитель БПЛА Quantum Systems открыл еще одно производство дронов в Украине с мощностью до 1000 БПЛА в год. Открытие завода состоялось 18 апреля в присутствии министра стратегического развития Украины Александра Камышина и вице-канцлера и федерального министра по экономике и климатическим вопросам Германии Роберта Хабека.

Об этом сообщает прессслужба Quantum Systems.

Читайте также:

Беспилотники-разведчики Quantum Systems Vector эксплуатируются в Украине с мая 2022 года. В настоящее время через German Enablement Initiative было предоставлено 212 систем. До конца года в Украину ожидается поставка 500 беспилотников-разведчиков Quantum Systems. беспилотников на год, включая производство запасных частей ", — говорится в прессрелизе компании.

Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине и ожидается, что до конца года на нем будет работать около 100 человек. Производство в Украине является четвертым заводом по семи локациям во всем мире.

Ожидается, что он увеличит производственные мощности до 1000 беспилотников в год, включая производство запчастей. Quantum Systems инвестирует в новое производство до шести миллионов евро в течение следующих двух лет.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности рассказали, сколько Украина потратит средств на закупку вооружений в 2024 году. В частности, страна намерена закупить часть оружия у отечественных производителей.

Мы также писали, что в ТОП-5 крупнейших оборонных предприятий Украины по выручке в 2024 году вошли три частных компании. Их общая выручка достигла 55,4 млрд грн.