ППО поки не може збивати російські ракети Х-22, — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: google

У ніч проти 15 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні. Серед ракет, зокрема, були декілька Х-22, які ППО поки не може збивати.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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Що сказав Ігнат

Попри те, що Х-22 хоч і крилатий тип ракет, однак вони надзвукові і летять близько 4000 км/год. Через це, за словами Ігната, вони заходять на ціль по балістичній траєкторії і їх не можуть збити звичайні засоби ППО.

Як стверджує речник, збити Х-22 можуть лише комплекси Patriot.

Вночі 15 серпня окупанти запустили 28 крилатих ракет різних типів. Силам ППО вдалося ліквідувати 16 з них.

"Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 — це теж доволі високий результат", — каже Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Є інформація про загиблих.

Також ми повідомляли, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.