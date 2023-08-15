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ППО поки не може збивати російські ракети Х-22, — Ігнат

15 серпня 2023 22:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ППО поки не може збивати російські ракети Х-22, — Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 15 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні. Серед ракет, зокрема, були декілька Х-22, які ППО поки не може збивати. 

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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Що сказав Ігнат

Попри те, що Х-22 хоч і крилатий тип ракет, однак вони надзвукові і летять близько 4000 км/год. Через це, за словами Ігната, вони заходять на ціль по балістичній траєкторії і їх не можуть збити звичайні засоби ППО.

Як стверджує речник, збити Х-22 можуть лише комплекси Patriot.

Вночі 15 серпня окупанти запустили 28 крилатих ракет різних типів. Силам ППО вдалося ліквідувати 16 з них. 

"Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 — це теж доволі високий результат", — каже Ігнат. 

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Є інформація про загиблих. 

Також ми повідомляли, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

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